Улюкаев ответил на вопрос о причинах его худобы стихами Сергея Михалкова

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, которого обвиняют в получении $2 млн взятки, ответил на вопрос о причинах своей худобы стихами поэта и писателя Сергея Михалкова. Об этом журналистам он сказал перед началом заседания в Замоскворецком суде Москвы, передает корреспондент РБК.

Журналисты спросили экс-главу Минэкономразвития о причинах, по которым он так похудел и не следует ли он какой-либо особой диете. ​«У меня стальные нервы или нервов вовсе нет», — процитировал Улюкаев стихотворение Михалкова «Прививка».

РБК ведет онлайн-трансляцию из суда, где проходит третий день допроса свидетелей по делу Алексея Улюкаева

Перед началом заседания по делу Алексея Улюкаева адвокат Виктория Буровская заявила, что экспертизу расшифровки разговора экс-министра экономического развития и главы компании «Роснефти» Игоря Сечина провели с нарушениями. Она добавила, что на этом основании защита намерена ходатайствовать о возврате дела в прокуратуру. При этом Буровская отметила, что во время предварительных слушаний суд адвокатам в этом уже отказал.

Расшифровка записи разговора Сечина и Улюкаева, который состоялся в момент предполагаемой передачи взятки в офисе «Роснефти», прокурор зачитал во время заседания в Замоскворецком суде Москвы 5 сентября. Аудиозапись провели через три устройства аудиофиксации, которые выдали Сечину и двум неустановленным сотрудникам «Роснефти». В разговоре несколько раз упоминается «корзиночка», которую Улюкаев должен был забрать.

По версии следствия, Улюкаев вымогал взятку за то, чтобы Минэкономразвития, которое он возглавлял на тот момент, выдало положительное заключение на покупку «Роснефтью» 50,08% компании «Башнефть» у государства.

Алексей Улюкаев был задержан в офисе «Роснефти». Источники РБК тогда сообщали, что операцию против него курировал генерал ФСБ Олег Феоктистов, который в октябре 2016 года занимал должность главы службы безопасности «Роснефти».

Бывший министр экономического развития находится под домашним арестом с ноября 2016 года.

