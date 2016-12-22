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Путин заявил о готовности сотрудничать с США в исследовании космоса
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Путин заявил о готовности сотрудничать с США в исследовании космоса
ВЭФ-2017, 10:43
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Путин заявил о готовности сотрудничать с США в исследовании космоса

Москва и Вашингтон могут сотрудничать в освоении и изучении космоса, в частности, в изучении Марса. Такое сотрудничество возможно, если с американской стороны не будет помех, заявил президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Трансляцию с пленарного заседания форума вел телеканал «Россия 24».

«Мы будем исследовать в том числе дальний космос, осуществлять пилотируемые полеты. Кстати говоря, в том числе планируем это делать с Соединенными Штатами. Во всяком случае, если всякие умники из различных американских структур не помешают», — сказал Путин. По словам президента, со стороны США есть интерес к подобному сотрудничеству, которое может включать и совместное изучение Марса к 2030 году.

Путин также отметил, что «в ближайшие несколько лет» космодром Восточный, расположенный в Амурской области, станет «первым настоящим крупномасштабным гражданским российским космодромом».

Первый запуск ракеты с Восточного произошел 28 апреля 2016 года. «Союз-2.1а» вывел на орбиту спутники SamSat-218, «Аист-2Д» и «Ломоносов». Запуск должен был состояться на день раньше, но был отменен за минуту до старта из-за проблем с приборами.

При рассмотрении в конгрессе США законопроекта о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи сенаторы решили не распространять ограничения на сотрудничество с Москвой по освоению космоса. Это объяснялось, в частности, тем, что в космических ракетах Atlas V и Antares используются российские ракетные двигатели РД-180 (производятся «Энергомашем»). Газета The Wall Street Journal 4 сентября писала со ссылкой на источники, что США будут нуждаться в поставках РД-180 как минимум до 2025 года.

Теги: Россия , США , Владимир Путин , Космос
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