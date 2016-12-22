Росавиация назвала причины крушения Ан-2 под Балашихой

Причиной крушения одномоторного самолета Ан-2 на аэродроме Черное под Балашихой стала ошибка пилота и плохая организация демонстрационных полетов, об этом говорится в сообщении Росавиации, поступившем в РБК.

По этой информации, командир Ан-2 и второй пилот не имели отметки в документах о допуске к управлению воздушным средством этого типа. Притом, как подчеркнули в Росавиации, Ан-2 вообще не должен был подниматься в небо, поскольку действие сертификата летной годности, удостоверяющего его техническую годность к полетам, истекло в ноябре 2012 года.

«Катастрофа стала результатом совершенно безответственного отношения организаторов демонстрационных полетов, а также экипажа Ан-2 к подготовке и проведению полета. Смертельному риску подверглись сотни зрителей, на глазах которых произошла катастрофа. Продолжается расследование всех обстоятельств и причин этого тяжелого авиационного происшествия», — заключили в Росавиации.

Как сообщалось ранее, по факту крушения Ан-2 под Балашихой было возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил эксплуатации воздушных судов).



Самолет Ан-2 разбился во время выступления на аэродроме Черное под Балашихой 2 сентября. Во время показательного полета Ан-2 резко потерял высоту, завалился на крыло и, столкнувшись с землей, загорелся. Оба пилота — Борис Тылевич и Дмитрий Сухарев — погибли, никто из зрителей шоу не пострадал. Показательные выступления были приурочены к 70-летию создания самолета Ан-2.