ООН обвинила власти Сирии в многократном использовании химического оружия

Независимая международная комиссия ООН по расследованию событий в Сирии пришла к выводу, что власти республики неоднократно использовали химическое оружие. Об этом сообщается в докладе, опубликованном на сайте организации.

«В период с марта 2013 года по март 2017 года Комиссия зарегистрировала 25 случаев применения химического оружия в Сирийской Арабской Республике, 20 из которых были совершены правительственными силами и направлены в основном против гражданского населения», — говорится в докладе.

Отмечается, что наиболее опасный случай применения химоружия был зафиксирован в Хан-Шайхуне в апреле. В ходе авиаударов по городу был применен зарин. В результате атаки погибли десятки мирных жителей, сотни пострадали.

Также в докладе сообщается, что международная коалиция, которую возглавляет США, нарушала международное гуманитарное право во время освобождения сирийской провинции Ракка. Авиаудары коалиции негативно сказываются на жизни мирных граждан: 190 тысяч человек были вынуждены покинуть дома, еще около 20 тысяч человек остаются заблокированными в ​Ракке, где продолжаются столкновения ​между отрядами Сирийских демократических сил и боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», говорится в докладе.



В августе 2017 года в Мнистерстве обороны России заявили, что российские военные уничтожили в Сирии последние объекты, на которых хранилось и производилось химическое оружие.



В августе 2013 года ООН обвинила официальный Дамаск в том, что правительство Башара Асада применило отравляющие веществ в пригороде сирийской столицы. В сентябре 2013 года была принята резолюция Совета безопасности ООН об уничтожении химического оружия в Сирии, и в 2014 году в 19 этапов из Сирии было вывезено 1200 т химических веществ. В операции приняли участие девять государств, в том числе Россия. Тем не менее обвинения сирийской стороны в использовании оружия массового уничтожения продолжились. Тем не менее, сообщения о новых случаях использования химоружия продолжили поступать.

