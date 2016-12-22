Экс-бухгалтер «Седьмой студии» отказалась обжаловать свой арест

Бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова Нина Масляева, обвиняемая в мошенничестве на сумму около 1,3 млн руб., отказалась обжаловать продление своего ареста. Об этом в суде заявил ее адвокат, передает РБК.

«Предыдущий адвокат, от которого она отказалась, подал апелляцию без ее согласия и ведома. Она подавала письменное заявление об отзыве жалобы, но почему-то оно до вас не дошло», — уточнил ее защитник.

Сама Масляева заявила в ходе суда, что к жалобе ее бывшего адвоката Юрия Зайцева относится «отрицательно» и пыталась уведомить об этом суд ранее. «Я вообще не хочу присутствовать в этом судебном заседании. Это все будет длиться часов пять, и все это время речь будет идти о господине Малобродском», — заявила Масляева.

Пресненский суд Москвы арестовал Масляеву в конце мая. По версии следствия, экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин и экс-бухгалтер студии Нина Масляева похитили часть бюджетных средств (около 1,3 млн руб. из 66,5 млн руб.), выделенных на развитие студии. Позднее экс-бухгалтер признала свою вину и пошла на сделку со следствием.