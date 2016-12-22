МИД Польши пообещал обдумать вопрос о требовании репараций с России

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил в интервью телеканалу TVN24, что его ведомство рассмотрит инициативу депутатов сейма о требовании репараций с России и Германии.

«После Второй мировой войны у нас было право на репарации с восточной, российской стороны, и россияне несли ответственность за то, чтобы эти репарации нам передать. Поэтому они также являются частью этой головоломки, а на итоговом этапе принятия решений, который должен затронуть все детали, российский вопрос должен учитываться», — заявил министр.

Министр добавил, что польские власти начали уже аналитическую работу над вопросом о репарациях. Для принятия окончательного решения придется оценить потери, обратившись для этого к архивам и ранее проводившимся экспертизам.

В сентябре 2017 года он утверждал, что польскому правительству необходимо серьезно проанализировать необходимость выплат Польше репараций от России. По словам главы МИДа, на выработку окончательного вердикта потребуются «многие месяцы».

В начале сентября представители правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) потребовали от Германии и России репараций. По их мнению, Берлин должен компенсировать ущерб, нанесенный в ходе Второй мировой войны, а Москва ответить за Рижский договор, заключенный в 1921 году.

Так, данное соглашение предусматривало передачу Польше 30 млн руб. золотом, однако данные средства переданы республике не были, отмечал депутат Ян Мосиньский.

В августе аналитическая служба сейма Польши пообещала рассмотреть запрос депутата от партии «Право и справедливость» Аркадиуша Мулярчика о требовании репараций с Германии. Позднее премьер-министр Польши Беата Шидло согласилась, что страна имеет право требовать репарации с ФРГ.

В Совете Федерации оценили перспективы Польши получить военные репарации от Германии и России как нулевые.

Рижский мирный договор был подписан в 1921 году после окончания польско-советской войны. Договор установил границы между РСФСР, УССР, БССР и Польшей. Советская сторона обещала вернуть Польше военные трофеи и все ценности, вывезенные из страны, а также выплатить 30 млн золотых рублей за вклад Польши в хозяйственную жизнь Российской империи и передать имущество на 18 млн руб.