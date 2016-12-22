Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Твое право
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,94 57,46 EUR Нал. 69,06 68,34 USD Бирж. 57,52 -0,33 EUR Бирж. 68,57 -0,21 USD ЦБ. 57,85 +0,07 EUR ЦБ. 68,78 +0,05 EUR/USD 1,19 -0,00 ММВБ 2004,02 +0,03% РТС 1100,83 +0,82% Brent 53,12 -0,13% DJIA 21753,31 -1,07% Nasdaq 6375,57 -0,93% FTSE 7372,92 -0,52%
Глава «Русгидро» назвал майнинг криптовалют «экзотикой»
Лента новостей
Лавров предупредил Тиллерсона о готовности России судиться с США 04:38, Политика Скворцова заявила о высокой алкоголизации населения Дальнего Востока 04:15, Общество Власти США мобилизовали Национальную гвардию из-за урагана «Ирма» 04:09, Общество Глава «Русгидро» назвал майнинг криптовалют «экзотикой» 03:47, Технологии и медиа Губернатор Калифорнии ответил на закрытие генконсульства России в США 03:33, Политика ОНФ заявил о невыполнении поручения Путина по защите Кавминвод 03:18, Политика В Госдепе объяснили законность обыска в российских представительствах 02:54, Политика СМИ сообщили об избиении экс-госсекретаря Франции в Париже 02:27, Общество Абэ рассказал о перспективах заключения мирного договора с Россией 01:58, Политика Дуров раскрыл детали попыток ФБР принудить Telegram к сотрудничеству 01:56, Технологии и медиа Россия с оговоркой поддержала санкции в отношении Мали 01:29, Политика Юристы оценили перспективы обещанного Путиным иска к США 01:23, Политика СКР возбудил уголовное дело по итогам спецоперации в Дагестане 00:56, Общество В Совфеде назвали переименование АТО на Украине «игрой слов» 00:32, Политика Кремлевский фонд признал соответствие выборов в России мировым стандартам 00:04, Политика Ретейлеры и поставщики испугались новых регулирующих инициатив 00:02, Бизнес В географии дел ЮКОСа появилась новая страна 00:00, Экономика СМИ опубликовали видео прогулки Серебренникова 05 сен, 23:58, Общество Роспотребнадзор предупредил о выдающих себя за его сотрудников мошенниках 05 сен, 23:40, Общество Михаил Комаров: «Мы ищем для наших коворкингов площадки с изюминкой» 05 сен, 23:07, Партнерский материал Дуров прокомментировал блокировку ролика блогеров о Тинькофф банке 05 сен, 23:00, Бизнес СМИ узнали о разногласиях в семье Вороненкова по его уголовному делу 05 сен, 22:55, Общество Высокий полет: лучшие снимки с космического аппарата «Вояджер» 05 сен, 22:52, Фотогалерея  Умеете ли вы генерировать бизнес-идеи 05 сен, 22:27, РБК и Билайн Меркель забросали помидорами после предвыборной речи 05 сен, 22:26, Общество Стратегическая победа: как сирийские силы сняли блокаду с Дейр-эз-Зора 05 сен, 22:16, Политика В Черкесске прошел митинг в поддержку мусульман Мьянмы 05 сен, 22:08, Политика Миссия неисполнима: почему Путин вернулся к идее миротворцев в Донбассе 05 сен, 21:59, Политика
Глава «Русгидро» назвал майнинг криптовалют «экзотикой»
ВЭФ-2017, 03:47
0
Глава «Русгидро» назвал майнинг криптовалют «экзотикой»

Глава «Русгидро» Николай Шульгинов не ожидает заявок на поставки электроэнергии от компаний, специализирующихся на майнинге криптовалют. Об этом он заявил корреспонденту РБК на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Шульгинов подчеркнул, что считает майнинг «экзотикой». «Нет (заявок от майнеров. — РБК) и не ожидаем. Мы компания с госучастием, а это (майнинг. — РБК) экзотика», — сказал Шульгинов РБК. 

Ранее об отсутствии планов по добыче криптовалют в центрах обработки данных (ЦОД) «Ростелекома» заявил президент оператора Михаил Овсеевский. При этом он сравнил сами криптовалюты с «фантиками». «У фантиков «Мишка на севере» или «Красный мак» была разная «ценность». Точнее, дети верили, что это ценность. То же самое и с криптовалютой», — пояснил он.

Майнеры на Колыме: как криптовалютная лихорадка дошла до Дальнего Востока
Мнение

Майнинг представляет собой выделение вычислительных мощностей для проверки и осуществления транзакции криптовалюты, за который выплачивается определенное вознаграждение. Майнинг или «добыча» биткоинов требует значительных объемов электроэнергии, излишки которой, как отмечают эксперты, имеются в России. В частности, в числе источников питания для дата-центров по майнингу, назывались дальневосточные Колымская и Усть-Среднеканская ГЭС.

Как стало известно в конце августа, энергетические компании России начали получать предложения от майнеров (людей, знимающихся добычей криптовалюты) по сдаче электроэнергии и инфраструктуры в аренду. В частности, подобные обращения получили «Евросибэнерго» Олега Дерипаски и «ОГК-2».

Теги: ГЭС , криптовалюты , «РусГидро» , майнинг
Главное
Минтранс допустил возобновление авиасообщения с Египтом до конца года Политика
Материалы по теме
Трутнев предложил занять энергетику Дальнего Востока майнингом биткоинов Технологии и медиа
О май майнинг: кто заразил Россию и Путина блокчейном Технологии и медиа
Мощности электростанций Дерипаски и «Газпрома» заинтересовали майнеров Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку