Глава «Русгидро» назвал майнинг криптовалют «экзотикой»

Глава «Русгидро» Николай Шульгинов не ожидает заявок на поставки электроэнергии от компаний, специализирующихся на майнинге криптовалют. Об этом он заявил корреспонденту РБК на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Шульгинов подчеркнул, что считает майнинг «экзотикой». «Нет (заявок от майнеров. — РБК) и не ожидаем. Мы компания с госучастием, а это (майнинг. — РБК) экзотика», — сказал Шульгинов РБК.

Ранее об отсутствии планов по добыче криптовалют в центрах обработки данных (ЦОД) «Ростелекома» заявил президент оператора Михаил Овсеевский. При этом он сравнил сами криптовалюты с «фантиками». «У фантиков «Мишка на севере» или «Красный мак» была разная «ценность». Точнее, дети верили, что это ценность. То же самое и с криптовалютой», — пояснил он.

Майнинг представляет собой выделение вычислительных мощностей для проверки и осуществления транзакции криптовалюты, за который выплачивается определенное вознаграждение. Майнинг или «добыча» биткоинов требует значительных объемов электроэнергии, излишки которой, как отмечают эксперты, имеются в России. В частности, в числе источников питания для дата-центров по майнингу, назывались дальневосточные Колымская и Усть-Среднеканская ГЭС.

Как стало известно в конце августа, энергетические компании России начали получать предложения от майнеров (людей, знимающихся добычей криптовалюты) по сдаче электроэнергии и инфраструктуры в аренду. В частности, подобные обращения получили «Евросибэнерго» Олега Дерипаски и «ОГК-2».