Минкультуры ужесточит контроль за расходованием бюджетных средств

Минкультуры заявило, что усилит контроль за расходованием бюджетных средств. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«Профильным департаментам дано поручение оперативно внести предложения, чтобы субсидии, которые выдаются творческим организациям, союзам и учреждениям, носили еще более целевой и конкретизированный характер», — пояснили в Минкультуры. По данным ТАСС, ​такое решение в министерстве приняли после возбуждения уголовного дела против режиссера Кирилла Серебренникова.

Ранее Минкультуры обратилось в Следственный комитет с просьбой привлечь к уголовной ответственности лиц, которые похитили бюджетные средства в рамках проекта «Платформа». В ведомстве отметили, что это стандартная процедура в том случае, когда государству «может быть причинен крупный материальный ущерб».

О том, что в уголовном деле против «Седьмой студии» присутствует заявление Минкультуры о хищении руководством театральной труппы 68 млн руб., ранее сообщал ТАСС со ссылкой на информированный источник. Создателем «Седьмой студии» является главный фигурант уголовного дела режиссер Кирилл Серебренников. Как сообщал агентству источник, в 2011–2014 годах государство выделило проекту «Платформа» более 200 млн руб. При этом тогда Минкультуры не проводило проверок расходования бюджетных субсидий.