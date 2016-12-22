«Ашан» переименует все собственные торговые марки

Крупнейший в России иностранный ретейлер «Ашан» переведет все российские товары под собственной торговой маркой под один бренд — «Ашан». Об этом журналистам рассказал директор по бренду «Ашан Россия» Матье Кобаррер, передает корреспондент РБК.

Запуск первых товаров под брендом «Ашан» в категории безалкогольных напитков планируется до конца года, рассказал Кобаррер. А через два года все торговые марки компании объединятся под один бренд. Сейчас сеть использует для производства товаров 29 различных брендов («Сладкий остров», «Каждый день» и др.).

Объединение марок под одним брендом — это часть глобальной стратегии Auchan по всему миру, рассказ Кобаррер. Ранее компания уже объявляла о переводе всех собственных магазинов разных форматов под один бренд «Ашан». Ребрендинг сети «Атак» в России обойдется компании более чем в 1 млрд руб.

При этом, по словам Кобаррера, в непродовольственных товарах останутся четыре международных бренда, которые продаются сейчас в категориях товаров для дома, текстиля, технических товаров и косметики.