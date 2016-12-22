Минобороны опубликовало видео удара «Калибрами» по российским боевикам ИГ

Министерство обороны опубликовало видео пуска крылатых ракет «Калибр» с борта находящегося в Средиземном море фрегата «Адмирал Эссен».

Ранее во вторник Минобороны сообщило, что удар «Калибрами» был нанесен по укрепрайону «Исламского государства» (организация запрещена на территории России) в Сирии, который удерживали прибывшие из России и стран СНГ боевики.

По данным российского оборонного ведомства, удар «Калибрами» уничтожил «крупное скопление боевиков», а также пункты управления и узел связи боевиков, склады с вооружением и боеприпасами и завод по ремонту бронетехники террористов.

«Адмирал Эссен» - первый серийный фрегат, построенный в рамках проекта 1135.6, назван в честь адмирала Российского императорского флота Николая фон Эссена. Корабль был передан флоту 7 июня 2016 года.

Кроме «Калибров» фрегат имеет на вооружении ракетный комплексом самообороны «Штиль-1,» артустановку А-190 калибра 100 мм, зенитную артиллерию, реактивную бомбовую установку, торпеды, а также может нести палубный вертолет.

«Адмирал Эссен» и однотипный ему «Адмирал Григорович» имеют водоизмещение порядка 4 тыс. тонн, скорость – 30 узлов, автономность плавания – 30 суток.