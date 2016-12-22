Российский фрегат нанес удар «Калибрами» по объектам россиян-боевиков ИГ

Ученики школы в подмосковной Ивантеевке рассказали о стрельбе

СМИ показали видео вывода устроившего стрельбу подростка из школы

Полиция подтвердила сообщения о стрельбе в подмосковной школе

Путин заявил о неуместности сравнения с семейными его отношений с Трампом

Исследование загрязнения атмосферы: смерть стоит дорого

Васильева ответила на предложение перенести начало учебного года

Названы имена пострадавших при стрельбе в подмосковной школе

Аксенов допустил рост федерального финансирования на 70 млрд руб.

СМИ узнали о заявке на митинг в поддержку мусульман Мьянмы в Москве

Европейский университет повторно подал заявку на получение лицензии

Акции «Системы» подорожали на 15% после заявления Путина

Хабаровский бизнес-климат теплеет

Как обеспечивают безопасность нефтегазовых проектов

СМИ узнали о разработке стратегии по модернизации аэронавигации в России

В результате падения башенного крана в Химках погиб человек

Игрок сборной Англии извинился за неприличный жест в матче со Словакией

Леонтьев прокомментировал возможность мировой с «Системой»

Путин допустил участие Собчак в президентских выборах

Посол Филиппин назвал возможную дату подписания соглашения с Россией

Замдиректора спецучилища на Урале получил 3,5 года за избиение детей

Минобороны Южной Кореи заявило о подготовке КНДР к новому ракетному пуску

Путин ответил на слова Кадырова о планах воспротивиться позиции России

Путин заявил о расчете на мировое соглашение «Системы» и «Роснефти»

Василий Уткин — о главных спортивных событиях недели

Путин прокомментировал дело против режиссера Серебренникова

Путин поддержал отправку миротворцев в Донбасс

Domino’s Pizza раздала 30 тыс. бесплатных пицц за два часа

Путин пообещал подать в суд на США из-за нарушения прав России

Путин заявил о желании восстановить авиасообщение с Египтом