Путин заявил о неуместности сравнения с семейными его отношений с Трампом

Президент России Владимир Путин отказался обсуждать вопрос о том, насколько он разочарован развитием взаимоотношений с президентом США Дональдом Трампом, передает «Интерфакс».
«Что касается разочарования или неразочарования, ваш вопрос звучит очень наивно», — сказал Путин. Он также подчеркнул, что президент США ему «не невеста», чтобы говорить об этом.
«Я ему тоже не невеста, не жених, мы занимаемся государственной деятельностью», — подчеркнул президент России.
Путин также счел, что обсуждать перспективы развития российско-американских отношений в случае импичмента Трампа «абсолютно некорректно», потому что это сугубо внутриполитическое дело. «Это не наше дело, это дело самих Соединенных Штатов», — сказал он.
Личная встреча президентов России и США состоялась 7 июля 2017 года в Гамбурге, на полях саммита G20. Встреча продлилась больше двух часов.
После этого Трамп назвал ее «потрясающей», а госсекретарь США заявил, что лидерам США и России удалось «очень быстро установить контакт». Сам Путин позже рассказал, что «Трамп телевизионный очень сильно отличается от реального», быстро анализирует и быстро отвечает на вопросы.