Путин допустил участие Собчак в президентских выборах

Каждый кандидат имеет право выставить себя на выборы президента в 2018 году. Ксения Собчак не является исключением. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции, посвященной итогам саммита БРИКС, передает ТАСС.

Путин подчеркнул, что не он «должен определять, кто лучше для российского народа в качестве главы государства». «В конечном итоге это определяется на выборах. Но каждый человек в соответствии с действующим законом, если он выдерживает требования закона, имеет право выставить свою кандидатуру, и Ксения Собчак не является здесь исключением», — заявил Путин.

При этом Путин отметил, что слышит об участии Ксении Собчак в предвыборной гонке в первый раз. ​

Газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, сообщила, что Ксения Собчак может стать одной из потенциальных соперниц Путина на выборах президента в 2018 году. Источники издания сообщали, что среди возможных участниц президентской гонки - глава «Национального родительского комитета» Ирина Волынец и глава «Социал-демократического союза женщин» Наталья Великая, обе члены «Справедливой России». Собчак же собеседник издания называл идеальным вариантом, поскольку она «демонстрирует образ современной молодой женщины», «которая хотела бы пойти в политику».

Ксения Собчак заявила, что не ведет дел с администрацией президента и о планах Кремля ей ничего не известно.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, хотел Кремль участия в выборах женщины, заявил, что там «об этом не думали».

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.