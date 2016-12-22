Глава кабинета Юнкера назвал «дурацким» решение Британии о выходе из ЕС

Начальник кабинета главы Еврокомиссии Мартин Сельмар на конференции в Брюсселе назвал решение Лондона о выходе из ЕС «дурацким» (stupid). Об этом сообщает Bloomberg.

Сельмар отметил, что не видит ничего позитивного в Brexit. «Brexit плох, и это дурацкое решение», — подчеркнул он. При этом Сельмар отметил, что отменить решение может только народ Великобритании, однако он не считает, что это произойдет. «Единственные люди, которые могут отменить решение о Brexit, — это британский народ. И я не мечтатель, я реалист. Brexit случится 29 марта 2019 года», — сказал он.

При этом глава аппарата Юнкера заявил, что, несмотря на решение Лондона, ЕС будет готов вновь принять Великобританию, если курс страны изменится. «Двери Европейского союза и после марта 2019 года всегда будут открыты, и это (возвращение в ЕС. — РБК), конечно, то, чего мы по-человечески желаем всем нашим британским друзьям», — сказал Сельмар.

Официальное уведомление о начале процесса выхода Великобритании из состава ЕС было направлено в Брюссель в марте 2017 года. По планам переговоры о выходе страны из союза должны занять порядка двух лет. Одним из ключевых вопросов в вопросе выхода Великобритании из ЕС остается выплата отступных Брюсселю. По последним данным, за выход из союза Великобритания может заплатить до £50 млрд (€54,3 млрд).