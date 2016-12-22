Посольство США рассказало о работе оставшихся в России дипломатов

Сотрудники консульств США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, которые не были высланы из России, в основном оказывают консульскую поддержку американским гражданам, занимаются развитием деловых связей и культурного взаимодействия. Об этом, как передает ТАСС, сообщила официальный представитель посольства США в России Мария Олсон.

​По словам Олсон, несмотря на высылку более 750 дипломатов, персонал представительств «продолжает осуществлять широкий спектр дипломатической и технической работы». Среди задач оставшихся в России работников Олсон перечислила «поддержку американских граждан в России, продвижение и поддержку бизнеса США, контакты с представителями правительства по целому ряду дипломатических вопросов, а также развитие культурного взаимодействия».

Также Олсон подтвердила, что собеседования на неиммиграционные визы в консульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке были «приостановлены до дальнейшего уведомления».

В конце июля российские власти потребовали от США сократить численность дипломатического персонала в стране на 755 человек. Эта мера стала ответом на высылку из США 35 дипломатов в конце 2016 года и частью дипломатического конфликта, развернувшегося из-за конфискации дипломатической собственности России в Соединенных Штатах.

Вскоре после этого стало известно, что россияне начали сталкиваться с затруднениями при получении американских виз. Кроме того, в американском посольстве допустили снижение скорости выдачи виз из-за нехватки работников. 21 августа посольство США в России объявило, что приостановит выдачу виз россиянам до 1 сентября в Москве и на неопределенный срок в регионах.