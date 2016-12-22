Киви Банк ответил на обвинения в нарушении закона о рекламе

Киви Банк ответил на обвинения со стороны московского управления Федеральной антимонопольной службы, возбудившего дело о нарушении банком закона при рекламе кредитной карты «Совесть». В банке не согласны с тем, что рекламный ролик карты был создан с нарушениями, говорится в сообщении пресс-службы финансовой организации, поступившем в распоряжение РБК.

Претензии УФАС вызвал рекламный ролик, транслировавшийся на «Первом канале». По мнению ведомства, в нем с нарушениями были указаны условия использования карты: текст, в котором они разъяснялись, было сложно разглядеть на экране. В результате 4 сентября ведомство возбудило дело против банка.

В пресс-службе Киви Банка опровергли вероятность того, что важная информация была скрыта от потребителя. «Обычно текстовый блок идет внизу экрана по ходу сюжета — и мы также это используем, однако сам текст у нас крупнее общепринятого и контрастнее. Кроме того, в финале ролика мы продублировали информацию отдельным кадром, хотя на рынке финансовых продуктов это вообще мало кто использует. Мы уделили этому блоку, назвав его «Крупный юридический текст» (и он действительно крупный), более двух секунд, то есть почти 10% всей длительности ролика», — пояснили в пресс-службе банка.

Как заявили ранее в УФАС, в ролике информация о том, что «проценты не взимаются при условии полного погашения кредита в течение периода рассрочки ежемесячными платежами», была «выведена из поля зрения потребителя»​. В то же время в банке опровергли это обвинение, отметив, что эта информация демонстрируется в ролике дважды. «Разумеется, мы не согласны с предъявленной претензией и будем отстаивать свою позицию на предстоящем слушании», — заявили в банке.