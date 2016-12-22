В Китае отозвали 1,82 млн автомобилей Volkswagen

Немецкий автоконцерн Volkswagen и два подконтрольных ему предприятия в Китае отзывают из страны 1,82 млн автомобилей из-за неисправности топливных насосов. Об этом газете Le Figaro сообщили в Бюро продовольственной безопасности Китая (AQSIQ).

В число отозванных автомобилей входят 860 тыс. Volkswagen Magotan и 810 тыс. Volkswagen Passat, произведенных в Китае в период с 2007 по 2015 год. Также будет отозвано несколько тысяч импортных Volkswagen Magotan CC.

Уточняется, что из-за неисправности топливного насоса может перестать работать двигатель автомобиля, что может привести к несчастным случаям. Автоконцерн бесплатно заменит все бракованные топливные насосы на отзываемых транспортных средствах.

Ранее, 29 августа, немецкий автоконцерн также вынужден был отозвать 281 тыс. автомобилей из США в связи с неисправностями топливных насосов. Из Штатов отозвали Volkswagen CC и Volkswagen Passat, произведенные в 2009–2016 годах.

В начале июля стало известно, что Volkswagen отозвала 766 тыс. автомобилей по всему миру из-за неисправности тормозной системы. В компании заявили, что обновят программное обеспечение для систем тормозного контроля ABS/ESP, чтобы водители не столкнулись с трудностями во время вождения.