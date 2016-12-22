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ВЭБ и РосЕвроБанк вошли в ассоциацию «Россия»
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ВЭБ и РосЕвроБанк вошли в ассоциацию «Россия»
Финансы, 14:47
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ВЭБ и РосЕвроБанк вошли в ассоциацию «Россия»

Внешэкономбанк (ВЭБ) и РосЕвроБанк вошли в ассоциацию региональных банков «Россия», об этом говорится в сообщении организации.

«Правление ассоциации «Россия» приняло решение о приеме в члены ассоциации Внешэкономбанка и РосЕвроБанка», — отмечается в сообщении.

«Вступление крупнейших финансовых институтов страны будет способствовать реализации планов по наращиванию интеллектуального и экспертного потенциала ассоциации, созданию в ассоциации центра генерации креативных идей и предложений по развитию банковского сектора страны», — заявил президент ассоциации Анатолий Аксаков, отметив, что эти предложения будут отражать интересы всех групп банков.

В начале августа газета «Коммерсантъ» сообщила со ссылкой на источники, что из АРБ могут выйти еще семь банков. По данным издания, выйти из АРБ могут «Ак Барс», «Зенит» и дочерний ему Липецккомбанк, Совкомбанк, Абсолют Банк, Связь-банк и РосЕвроБанк.

О намерении ВЭБ вступить в ассоциацию «Россия» стало известно в конце августа, когда в объединение вступил Сбербанк. Тогда Аксаков заявил, что вступление Сбербанка и намерение ВЭБ стать ее участником являются «признанием эффективности принципов ассоциации», которые предусматривают «конкретность при обсуждении проблем и выработке решений, учет позиций как можно более широкого круга банков, предметный и конструктивный диалог с регулятором».

Сбербанк и еще 16 банков заявили о выходе из Ассоциации российских банков. Это произошло из-за их несогласия с политикой организации и действиями ее главы. «Нами будет выбран иной формат взаимодействия, не исключающий, в том числе, создание нового профессионального объединения или преобразования действующих профессиональных объединений, представляющих интересы кредитных организаций», — говорилось в совместном заявлении этих банков.

В марте о приостановке своего членства в АРБ объявил Альфа-банк — руководство кредитной организации объяснило такое решение «существенным расхождением позиций по актуальным проблемам развития банковской системы».
Теги: Внешэкономбанк , ВЭБ , ассоциация «Россия»
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