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Жириновский предложил сменить главу МИД России
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Жириновский предложил сменить главу МИД России
Война санкций, 13:05
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Жириновский предложил сменить главу МИД России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с инициативой сменить главу российского внешнеполитического ведомства, так как, по мнению политика, России следует действовать более жестко, учитывая международную обстановку. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Международные проблемы остаются, и мы считаем, нужна более жесткая линия. Я бы начал со смены министра иностранных дел. Он уже не годится для другой обстановки <...>, сегодня нужен другой человек, который будет лучше его», — заявил Жириновский. Однако он не сказал, кто должен занять место министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Резиденция посольства США в Серебряном Бору. Фоторепортаж Еще 4 фото
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Ранее, 31 июля, Жириновский заявил, что «наконец может похвалить МИД», после того как российское внешнеполитическое ведомство обязало посольство США сократить число работников до 455 человек, а также изъяло складские помещения в Москве и посольскую дачу в Серебряном Бору. Об этом политик рассказал в интервью изданию «Актуальные комментарии».

«И нужно еще более жесткой делать нашу дипломатию. Мы можем выйти из различных международных договоров по сдерживанию оружия, что всегда очень болезненно воспринимается за океаном. Но главное — действовать жестко», — подчеркнул Жириновский.

Теги: ЛДПР , МИД России , Сергей Лавров , Владимир Жириновский
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