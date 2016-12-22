Олег Басилашвили написал письмо Кириллу Серебренникову

Актер Олег Басилашвили написал письмо со словами поддержки режиссеру и художественному руководителю «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову. Об этом он рассказал РБК. Само письмо опубликовала в Facebook дочь актера Ксения Басилашвили.

Актер пояснил РБК, что «не для того писал письмо, чтобы его публиковать где-то», а хотел передать его лично Серебренникову. Он отметил, что ему «хотелось поддержать человека в беде, в которую он попал». Однако из-за невозможности передать записку во время заседания «пришлось вот так (опубликовать на странице дочери Ксении Басилашвили в Facebook. — РБК)». «Я просто хотел его [Серебренникова] поддержать, чтобы он не падал духом. Надеюсь, что вся эта история разрешится благополучно», — сообщил Басилашвили.

В опубликованном в Facebook дочери письме актер назвал дело против Серебренникова «фантасмагорией», которая «лопнет, как мыльный пузырь». Басилашвили выразил режиссеру сочувствие по поводу потерянного из-за судебного разбирательства времени, однако заметил, что для Серебренникова «новый опыт и новые ощущения не пропадут даром и отзовутся в новых работах».

Ранее сообщалось, что режиссера Кирилла Серебренникова днем 4 сентября доставили в Мосгорсуд, где проходит заседание по жалобе его защиты на меру пресечения — домашний арест. Решение о домашнем аресте принято 23 августа Басманным судом Москвы. Режиссеру запрещено пользоваться интернетом и общаться с кем-либо, кроме адвоката и родственников, однако посещение им театра оставлено на усмотрение следователя. Защита режиссера 28 августа обжаловала данное решение.

Кирилл Серебренников задержан 22 августа в Санкт-Петербурге по делу о хищениях госсубсидий на культурный проект «Панорама» в 2011–2014 годах. По версии следствия, режиссер украл 68 млн руб. Ему грозит до десяти лет лишения свободы, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (организация хищения в особо крупном размере). Ранее Серебренников проходил свидетелем по делу о хищении госсубсидий в проекте «Седьмая студия».

Дело «Седьмой студии», основателем и бывшим генпродюсером которой является Серебренников, возбуждено в 2015 году. Обстоятельства дела стали известны в мае 2017 года, когда в рамках данного дела прошли обыски, в том числе, в квартире режиссера. Бывших представителей руководства «Седьмой студии» подозревают в хищении около 200 млн руб. господдержки.