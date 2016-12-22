Серебренникова доставили в Мосгорсуд

Художественный руководитель «Гоголь-центра», режиссер Кирилл Серебренников доставлен в Мосгорсуд, заявила руководитель пресс-службы суда Ульяна Солопова. Об этом сообщает «РИА Новости».

Как сообщили агентству, режиссер доставлен в суд на заседание по жалобе защиты на меру пресечения Серебренникову — домашний арест. «Он уже доставлен в Мосгорсуд», — сказала представитель суда.

Серебренников помещен под домашний арест 23 августа решением Басманного суда Москвы. Ему запрещено пользоваться интернетом и телефоном, общаться с кем-либо кроме родителей и адвоката. Посещение театра оставлено на усмотрение следователя. Защита режиссера 28 августа обжаловала его арест.

Режиссер Кирилл Серебренников был задержан 22 августа в Санкт-Петербурге во время съемок фильма о Викторе Цое. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (организация хищения в особо крупном размере) по делу о хищении средств на реализацию культурного проекта «Платформа» в 2011–2014 годах. Следствие считает, что было украдено 68 млн руб. Серебренникову грозит до десяти лет лишения свободы. Режиссер отрицает свою вину, в защиту Серебренникова высказались многие деятели культуры.

Ранее режиссер проходил свидетелем по делу «Седьмой студии» (был ее главным продюсером), возбужденного в 2015 году. Обстоятельства дела стали известны после обысков в мае 2017 года, которые также прошли и в квартире Серебренникова. Как считает следствие, сотрудники «Седьмой студии» вывели и обналичили 200 млн руб. господдержки.