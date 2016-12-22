МИД назвал «государственным хулиганством» обыски в российском консульстве

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил во время саммита БРИКС в Китае, что в здании генконсульства в Сан-Франциско, а также в зданиях российских торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке проходят не осмотры, а именно обыски, передает корреспондент РБК.

«Американская сторона пытается делать хорошую мину при плохой игре, маневрируя словами, а не содержанием в своей политике, утверждая, что это осмотры, инспекции. Нет, это обыски», — подчеркнул Рябков.

«Это посягательство на нормы международного права. Я склонен назвать это государственным хулиганством, с каким Россия еще не сталкивалась», — добавил он.

По словам замглавы МИДа, у России есть «множество вариантов» возможного ответа на действия США, но спешить с ответной реакцией Москва не намерена.

Первые обыски в здании российского генконсульства в Сан-Франциско, а также в торгпредствах России в Вашингтоне и Нью-Йорке начались 2 сентября. Все эти помещения, согласно решению властей Соединенных Штатов, должны были к этому дню закрыться — так Вашингтон ответил на решение Москвы сократить количество американских дипломатов в России. В связи с намерением американских спецслужб осмотреть помещения дипломатических объектов Россия вручила ноту протеста посланнику посольства Соединенных Штатов в Москве.

Позже генеральный консул России в Сан-Франциско Сергей Петров сообщил, что власти США взяли под контроль служебную часть генконсульства России в этом городе, при этом в жилой части здания пока продолжают жить сотрудники дипломатического ведомства. «Сейчас служебная часть консульства контролируется американскими властями, она оцеплена полицией», — сказал Петров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обыски в консульстве России в Сан-Франциско «актом попрания международного права», а МИД призвал коллег из Госдепа «одуматься» и вернуть дипломатическую собственность России.