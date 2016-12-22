Южная Корея зафиксировала признаки подготовки КНДР к запускам ракет

В Южной Корее заявили, что КНДР планирует очередной запуск ракет. Возможно, будет испытана межконтинентальная баллистическая ракета (МБР). Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на южнокорейское Министерство обороны.

В Министерстве обороны Сеула заявили, что вместе с США будут готовиться к размещению на Корейском полуострове атомного авианосца, стратегического бомбардировщика и других вооружений в ответ на испытания КНДР, сообщает агентство Yonhap.

В докладе для комитета обороны Национального собрания Южной Кореи Минобороны сообщило, что проведет односторонние тренировки вооруженных сил страны в режиме реального времени. В них задействуют ракеты «Таурус» класса «воздух — поверхность», установленные на истребителях F-15K.

Об успешном испытании боеголовки с термоядерным зарядом власти КНДР объявили утром, 3 сентября. В Пхеньяне посчитали это «значимым» шагом в продвижении своей ядерной программы. За день до испытаний Пхеньян объявил о создании собственной водородной бомбы, которую можно установить на баллистические ракеты.

В тот же день власти Южной Кореи провели экстренное совещание по вопросам безопасности в Сеуле. Они решительно осудили ядерные испытания КНДР и заявили о готовности разместить на территории своей страны «самое мощное» американское тактическое оружие.

Южнокорейский президент Мун Джэин поручил военным разработать ответные меры корейско-американского альянса по противодействию «безрассудным провокациям» Пхеньяна, чтобы «быть готовыми к последующим провокациям».

Американская военная база в Южной Корее является одной из самых крупных зарубежных баз США. Всего в Южной Корее находятся около 30 тыс. американских военных.

В ночь вооруженные силы Южной Кореи сообщили о проведении испытаний баллистических ракет в ответ на учения КНДР. По словам представителя Объединенного комитета начальников штабов (JCS), во время учений ракеты попали в цели в Восточном море.