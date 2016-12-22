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Мариничев назвал «глупостью» идею запретить добычу биткоинов на дому
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Мариничев назвал «глупостью» идею запретить добычу биткоинов на дому
Бизнес, 09:25
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Мариничев назвал «глупостью» идею запретить добычу биткоинов на дому

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев сообщил РБК, что считает нецелесообразным вводить запрет на размещение оборудования для майнинга в квартирах.

«Это глупость. Во-первых, не ясно, как будет контролироваться соблюдение подобного запрета. Во-вторых, зачастую майнинговая ферма — это один персональный компьютер. Мы запретим устанавливать компьютер в квартирах?» — рассуждает Мариничев.

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О том, что вопрос о запрете на размещение майнинг-ферм в жилых помещениях намерены поднять на очередном заседании рабочей группы по развитию интернета при президенте России, сообщает RT со ссылкой на одного из членов группы, президента Фонда информационной демократии Илью Массуха.

По словам Массуха, вопрос о введении запрета на майнинг в домашних помещениях обоснован, потому что существенно увеличивает нагрузку на электросети и нагревает воздух в квартире, что увеличивает риск возникновения пожаров.

«Электрические сети вряд ли выдержат, и уж точно домашняя вытяжка неспособна удалить тепло, которое там будет генериться... Использование жилого фонда для создания каких-то дата-центров надо изучить на предмет запрета», — считает Массух.

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Он также уверен, что поощрять добычу криптовалюты в стране не нужно, так как «компьютерные мощности», с помощью которых его производят, являются российскими, а сам биткоин запрещен внутри страны. «Это идет куда-то на какие-то внешние биржи. Все, что остается внутри страны, — это траты электроэнергии. Достаточно сомнительная эффективность для экономики России», — уверен эксперт.

Комментируя нецелесообразность введения запрета на «домашний» майнинг, Мариничев отметил, что сейчас существует лимит на потребление электроэнергии — проживающий в квартире человек не сможет потребить больше, поскольку тем самым нарушит условия присоединения к электрическим сетям. Кроме того, по словам интернет-омбудсмена, повышение температуры, которое происходит от работы оборудования для майнинга, можно использовать во благо. Дмитрий Мариничев напомнил в разговоре с РБК, что в России существуют регионы, которые отапливаются электричеством.

В начале августа холдинг Russian Mining Center (RMC), соучредителем которого является Radius Group Мариничева, объявил о планах привлечь $100 млн для разработки нового оборудования по добыче криптовалют. Помимо этого с начала 2017 года Мариничев организовал два публичных пула для совместной добычи криптовалют биткоин и эфир, которые занимают первое и второе места по популярности среди «цифровых денег».

Теги: биткоины , криптовалюты , Дмитрий Мариничев , майниг
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