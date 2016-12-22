Меркель назвала выдвижение Шрёдера в совдир «Роснефти» «прискорбным»

Канцлер Германии Ангела Меркель подвергла критике бывшего главу правительства страны Герхарда Шрёдера, который намерен войти в совет «Роснефти» в статусе независимого директора. Об этом она заявила во время дебатов со своим конкурентом на выборах в бундестаг от социал-демократов Мартином Шульцем, передает Deutsche Welle.

По ее словам, Шрёдер «подрывает санкции, которые ввел Европейский союз», так как российская нефтяная компания включена в санкционный список ЕС. «Это очень прискорбная ситуация», — заключила Меркель.

Ее коллега по дебатам Мартин Шульц также раскритиковал решение Шрёдера. «Это очень плохо. Я считаю, что Герхард Шрёдер не должен был этого делать», — сказал он.

Ранее Меркель критиковала Шрёдера в интервью таблоиду Bild. «То, что делает Шрёдер, это ненормально!» — заявила она, отметив, что компания «Роснефть» включена в санкционный список Евросоюза.

О том, что правительство России выдвинуло бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера в совет директоров «Роснефти», стало известно 11 августа. Ранее об этом также сообщали источники РБК. Голосование по новому составу совета директоров, куда, кроме Шрёдера, включили в качестве независимого директора министра энергетики России Александра Новака, как ожидается, пройдет на внеочередном заседании акционеров 29 сентября.

Сам Шрёдер в середине августа говорил в разговоре с корреспондентом издания Blick, что войти в совет директоров «Роснефти» его попросили глава компании Игорь Сечин и ее международные акционеры. «Я хочу помочь улучшить отношения между Россией и ЕС. Но для этого нужны усилия с обеих сторон, и я хотел бы внести свой скромный вклад в это», — сказал тогда Шрёдер.