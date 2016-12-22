СМИ узнали о идее Совфеда высылать из России за «нежелательное поведение»

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России готовит законопроект, предусматривающий выдворение из России ​за «нежелательное поведение». Об этом «Известиям» сообщили источники в парламентских кругах, знакомые с ходом подготовки документа.

По данным издания, норма выдворять из России «нежелательное поведение» предусмотрена законопроектом, который может быть внесен в Госдуму уже в начале 2018 года. Он дополнит уже существующий ФЗ «О нежелательных организациях», принятый двумя годами ранее.

Как сообщили собеседники издания, выдворение за «нежелательное поведение» будет применяться в отношении физических лиц, в основном иностранцев. Однако источники отметили, что этот термин может быть применен и к российским гражданам и юрлицам.

Издание отмечает, что «нежелательность» поведения будет определяться тем, наносят ли действия лиц реальный ущерб национальной безопасности России. Речь может идти как о «разжигании национальной и религиозной ненависти и политической розни», так и о потенциальном вмешательстве в избирательный процесс страны. Также, как отмечает издание, «нежелательной» может быть признана «работа извне» с российскими образовательными учреждениями и молодежью.

По словам источников, в данный момент рассматриваются несколько версий применения закона. Одна из них — наделение депутатов и сенаторов возможностью отправлять запросы в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить деятельность лица на предмет «нежелательности». Если проверка выявит нарушение, то российские граждане могут быть привлечены к ответственности. Иностранцам же может грозить выдворение из страны.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов подтвердил подготовку поправок к закону.