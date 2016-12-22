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Часть генконсульства России в Сан-Франциско взяли под контроль власти США
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Часть генконсульства России в Сан-Франциско взяли под контроль власти США
Политика, 03:50
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Часть генконсульства России в Сан-Франциско взяли под контроль власти США

Власти США взяли под контроль служебную часть генерального консульства России в Сан-Франциско, где ранее проходили обыски. Об этом заявил генеральный консул России в Сан-Франциско Сергей Петров, передает «РИА Новости».

«Сейчас служебная часть консульства контролируется американскими властями, она оцеплена полицией», — сказал Петров.Он добавил, что в жилой части «продолжают жить сотрудники», которые «могут там оставаться до своего отъезда, но не позднее первого октября». Именно этот срок был установлен властями США.

Генконсул подчеркнул, что происходящее «выходит за рамки международно-правовых» и «просто правовых норм». По его словам «фактически мы были выселены из своей квартиры», и «американская сторона это признает».

В здании российского генконсульства в Сан-Франциско, а также в торгпредствах России в Вашингтоне и Нью-Йорке 2 сентября прошли обыски. По решению властей США, все эти помещения должны были к этому дню закрыться. Как позже пояснили в Госдепе, такими действиями США ответили на решение Москвы сократить количество американских дипломатов в России.

В Кремле обыски назвали «подрывом международного права».

Теги: США , Сан-Франциско , Генконсульство России
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