Дональд Трамп отреагировал на испытание водородной бомбы Северной Кореей

Президент США Дональд Трамп отреагировал серией сообщений в Twitter на проведение испытаний водородной бомбы Северной Кореей.

Ранее сегодня Пхеньян провел испытание водородной бомбы на свой территории. Мощность взорванного заряда эксперты из Южной Кореи оценили в 100 килотонн, что в десять раз больше того заряда, который КНДР испытала в сентябре 2016 года.

«КНДР провела крупное ядерное испытание. Их слова и действия по-прежнему являются враждебными и опасными для США», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Он также назвал КНДР «государством-разбойником», которое представляет собой «угрозу и проблему для Китая». Пекин, по словам Трампа, пытается помочь с решением проблемы Северной Кореи, но «практически безуспешно».

После испытания водородной бомбы КНДР власти Южной Кореи заявили, что намерены обсудить с Вашингтоном вопрос о размещении на своей территории «самого мощного тактического оружия из США», и уже приступили к разработке активных шагов, которые предпримет американо-корейский альянс в ответ на «новые провокации Северной Кореи».

«Южная Корея начинает понимать, что, как я и говорил, мирные переговоры с Северной Кореей не работают», — написал президент США в заключительном сообщении серии твитов.