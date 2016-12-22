В Мексике в результате шторма «Лидия» погибли 7 человек

Жертвами тропического шторма «Лидия», который обрушился на мексиканский штат Южная Калифорния, стали восемь человек. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщили агентству в прокуратуре штата, в результате шторма погибли по меньшей мере семь человек, из которых двое-дети. Часть из них стала жертвами ударов электрическим током, другие утонули, пытаясь пересечь затопившие окрестности потоки воды. Кроме того, стихия повредила дороги, дома и линии электропередач.

По сведениям национального центра США по предупреждению ураганов, шторм «Лидия» продолжил движение в северо-восточном направлении со скоростью 19 км/ч. Максимальная скорость ветра достигла 65 км/ч. Сейчас он находится в 110 км к северу от точки Пунта Евгения на Тихоокеанском побережье Мексики.

Ранее сообщалось, что 31 августа у побережья Мексики сформировался тропический шторм «Лидия». До этого в конце августа американский штат Техас и Луизиана обрушился ураган «Харви». Он стал мощнейшим за последние 12 лет. Скорость ветра в центре урагана достигала 208 км/ч. В результате урагана погибли 47 человек, были обесточены районы проживания 155 тыс. человек, повреждены дороги и затоплены обширные районы, в том числе в городах Хьюстон и Корпус Кристи. Власти Техаса оценили нанесенный ущерб в $125 млрд. На ликвидацию последствий стихийного бедствия президент США Дональд Трамп запросил у Конгресса $7,8 млрд. Сам Трамп пообещал выделить из личных средств $1 млн в фонд борьбы с последствиями урагана «Харви». Мексика также решила направить в США гуманитарную помощь.



