Захарова назвала обыск консульства в Сан-Франциско «адской клоунадой»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обыски в закрытых накануне российских дипучреждениях «адской клоунадой». Об этом она написала в своем Facebook.

Захарова предположила, что американские власти, таким образом, хотели унизить Россию, однако от метила, что «униженными сейчас чувствуют себя именно те американские «силовики». По ее словам, сотрудники ФБР «проклинают тех, кто их послал на это унизительное цирковое представление мирового масштаба». «Смотрю кадры обысков сотрудниками ФБР российских загранучреждений и понимаю, что это какая-то адская клоунада, тупая, незаконная, бессмысленная», — написала она.

Захарова добавила, что ей «жалко» сотрудников ФБР. Она предположила, что «они [сотрудники американских спецслужб] наверняка обычные трудяги, которые должны кормить семьи и платить налоги».

Ранее сообщалось, что 2 сентября американские власти начали обыски в дипучреждениях России в США. Российское дипломатическое ведомство назвало эти «действия беспрецедентной, агрессивной акцией». Российский МИД опубликовал видео обысков на своей странице в Facebook.

Госдепартамент США 31 августа объявил о закрытии российских дипредставительств в Сан-Франциско и Нью-Йорке. По распоряжению американских властей, они должны были прекратить работу 2 августа. Данные меры Госдепартамент объяснил выполнением решения Москвы по сокращению численности дипкорпуса. Как сообщили Reuters в Белом доме, решение о закрытии миссий принял лично президент США Дональд Трамп.

Как развивалась дипломатическая война между США и Россией 29 декабря 2016 года. Стало известно, что США высылают 35 российских дипломатов, действия которых были расценены как «несоответствующие» дипломатической практике. В тот же день власти США закрыли российским дипломатам доступ на две загородные резиденции в Нью-Йорке и Мэриленде. В ответ МИД России предложил выслать 35 американских дипломатов, а также запретить дипломатам пользоваться дачей в Серебряном Бору. Путин сообщил, что российская сторона не будет «создавать проблем для американских дипломатов». 3 июля 2017 года. В Кремле предупредили США о том, что «терпение на исходе»​. 14 июля 2017 года. МИД России заявил о проникновениях спецслужб США на арестованные в Штатах дачи дипломатов. ​Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что дипломаты, которых Россия направляет в США взамен высланных в декабре, не могут получить американские визы. 28 июля 2017 года. Министерство иностранных дел России сообщило, что с 1 сентября сокращает численность американских дипломатов в России до 455 человек, а с 1 августа запрещает американским дипломатам пользоваться дачами в Серебряном Бору, а также лишает посольство США права пользоваться складами на юге столицы. 31 августа 2017 года. США решили закрыть генконсульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Нью-Йорке и Вашингтоне.





