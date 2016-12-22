Лавров пообещал отреагировать на закрытие консульства в Сан-Франциско

Москва отреагирует на решение США закрыть генеральное консульство России в Сан-Франциско. Это произойдет, после того как в МИДе закончат анализировать соответствующий шаг Вашингтона. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на выступлении в МГИМО 1 сентября. Встречу со студентами транслировал канал «Россия 24».

Глава российского МИДа уточнил, что ведомство получило «подробную ноту» только «вчера ночью» и сейчас занимается этим.

Ранее Лавров процитировал президента России Владимира Путина с тем, что Россия не ищет ссоры с США и всегда была «дружественно настроена к американскому народу». По его словам, Россия открыта для «конструктивного взаимодействия», но в этом случае должна быть реакция и другой стороны.

Руководитель Центра российско-американских отношений Института США и Канады РАН Павел Подлесный не исключил, что Россия в ответ может закрыть одно из генконсульств США в Екатеринбурге или во Владивостоке. «Трудно судить, насколько вероятно принятие такого ответного решения, но оно, безусловно, было бы абсолютно логичным», — заключил Подлесный.

Он добавил, что не знает, прекратится ли в случае ответного шага Москвы «перетягивание каната» на дипломатическом уровне. По словам Подплесного, американцы «готовы идти на обострение отношений [с Россией]». Одним из мотивов этому послужило, по его словам, то, что президенту США Дональду Трампу нужно «продемонстрировать свою жесткость на российском направлении».

Генконсульство России в Сан-Франциско закрыли с 1 сентября. Также будут закрыты представительства России в Вашингтоне и Нью-Йорке. Соответствующее решение принимал Дональд Трамп.

В генконсультсве сочли это «недружественным шагом» со стороны властей США, уточнив, что это «больно ударит» по гражданам России, которые живут в этом консульском округе.



В пресс-релизе американского внешнеполитического ведомства, который назвали «Достижение паритета в дипломатических миссиях», говорилось, что США «полностью выполнили решение правительства Российской Федерации сократить численность американской дипломатической миссии в России». Это решение Москвы Госдепартамент назвал безосновательным и вредным для отношений между двумя странами.