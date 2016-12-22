Путин увидел в давлении стран на Пхеньян «путь в никуда»

Президент Владимир Путин заявил, что «давление» стран на Пхеньнян с целью остановить его ракетные испытания — «ошибочно» и «бесперспективно». Об этом Путин написал в своей статье, опубликованной на сайте президента.

По мнению президента, ситуация на Корейском полуострове балансирует «на грани масштабного конфликта». «По мнению России, расчет на то, что можно остановить ракетно-ядерные программы КНДР исключительно давлением на Пхеньян, ошибочен и бесперспективен», — написал российский лидер.

Он подчеркнул, что проблемы региона «необходимо решать» путем прямого диалога всех сторон конфликта «без выдвижения предварительных условий». «Провокации, давление, воинственная и оскорбительная риторика — это путь в никуда», — добавил Путин. Он также сообщил, что Россия и Китай разработали «дорожную карту» урегулирования северокорейского конфликта.

Кроме того, в статье президент отметил и военный конфликт в Сирии. По его словам, в последнее время сложились предпосылки для улучшения ситуации в регионе. «По террористам нанесен мощный удар, созданы условия для начала процесса политического урегулирования и возврата сирийского народа к мирной жизни», — пояснил президент. При этом Владимир Путин подчеркнул, что борьба с терроризмом в Сирии и в других странах должна быть продолжена путем создания «широкого антитеррористического фронта». ​