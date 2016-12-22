Генпрокуратура опровергла связь дела Малобродского с бизнесом

В Генпрокуратуре сообщили, что уголовное дело о мошенничестве, возбужденное против бывшего генерального продюсера «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, не связано с деятельностью в сфере бизнеса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Совета по правам человека при президенте России (СПЧ).

Доводы заявителей о том, что совершенное Малобродским деяние «относится к преступлениям в сфере предпринимательской деятельности, проверены и не нашли своего подтверждения», говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос СПЧ о ходе расследования. «Надзор за ходом и результатами расследования обеспечивается», — заявил в ответном письме заместитель генпрокурора Владимир Малиновский.

Бывшего генерального продюсера «Гоголь-центра»​ Малобродского задержали в середине июля текущего года. Его подозревают в хищении 200 млн руб., которые были выделены в 2011–2014 годах из бюджета на развитие культурного проекта «Платформа».

Малобродский 31 августа написал письмо американскому театральному критику Джону Фридману, в котором попросил поддержки у «мирового театрального сообщества». В письме он указал, что за последние два месяца «непосредственно ощутил всю степень подлости и лживости системы».

Он считает, что «банда следователей будет тянуть время, сочиняя новый и новый бред». Поэтому, по мнению Малобродского, поддержка театрального сообщества должна быть «не просто фигурой речи, а реальным процессом, протяженным во времени».

По делу об организации хищения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) помимо Малобродского проходят экс-бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, бывший гендиректор студии Юрий Итин и режиссер Кирилл Серебренников. Серебренникова задержали 22 августа в Санкт-Петербурге и доставили в столицу. Басманный суд Москвы поместил режиссера под домашний арест до 19 октября. Сам Серебренников назвал обвинения в свой адрес несправедливыми. ​«Я горжусь тем, что мы делали. Ничего мы не воровали и не крали», — заявлял режиссер.