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Стала известна дата прощания с артисткой Рюминой
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Стала известна дата прощания с артисткой Рюминой
Общество, 11:03
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Стала известна дата прощания с артисткой Рюминой

Прощание с народной артисткой РСФСР Людмилой Рюминой, которая умерла в ночь на 31 августа, состоится 4 сентября в Московском культурном фольклорном центре, которым она руководила. О времени прощания пока не известно, завила РБК юрисконсульт центра Елена Орлова.

«Сначала будет отпевание в церкви, а потом прощание в театре [Московский культурный фольклорный центр]», — пояснила Орлова.

«Фольклорный центр под руководством Людмилы Рюминой» заработал 4 июня 1999 года в здании бывшего кинотеатра «Украина» в Москве.

Исполнительница русских народных песен Людмила Рюмина умерла в ночь на 31 августа в Боткинской больнице после продолжительной болезни.

Народный артист России, первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон заявил РБК, что обескуражен смертью Рюминой. «Очень жаль, что она не успела воспитать себе замену», — подчеркнул он. Кобзон рассказал, что знал о болезни артистки и лечился с ней «в одном центре на Каширке».

Теги: прощание , Людмила Рюмина
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