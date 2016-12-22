Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,15 58,29 EUR Нал. 70,94 69,40 USD Бирж. 58,56 -0,27 EUR Бирж. 69,64 -0,80 USD ЦБ. 58,73 +0,20 EUR ЦБ. 70,20 -0,23 EUR/USD 1,19 -0,01 ММВБ 2008,88 +0,99% РТС 1084,41 +1,58% Brent 50,82 -2,18% DJIA 21892,43 +0,12% Nasdaq 6368,31 +1,05% FTSE 7365,26 +0,38%
ОБСЕ обратилось в МИД Украины из-за высылки российской журналистки
Лента новостей
МВД не нашло признаков «спаивания» погибшего в ДТП в Балашихе мальчика 01:42, Общество Пентагон раскрыл истинную численность войск США в Афганистане 01:33, Политика ОБСЕ обратилось в МИД Украины из-за высылки российской журналистки 00:53, Политика Власти Техаса оценили восстановление штата от урагана в $125 млрд 00:50, Общество Российский космический аппарат снял ураган «Харви» с орбиты 00:24, Общество Певица Линда рассказала об аварии с грузовиком в центре Москвы 00:05, Общество У созданной более века назад винодельни «Мысхако» сменился владелец 00:00, Бизнес Украина потребовала разъяснений от Еврокомиссии в связи со словами Юнкера 30 авг, 23:34, Политика МВД назвало причину наезда грузовика на людей в центре Москвы 30 авг, 23:22, Общество В Краснодаре при аварии на остановке пострадали пять человек 30 авг, 23:12, Общество Кандидаты в мундепы собрали 275 тыс. руб. на аукционе в Москве 30 авг, 23:08, Политика Посол России рассказал о планах «донести до американцев, что мы не враги» 30 авг, 23:00, Политика Певица Линда оказалась среди пострадавших при наезде грузовика в Москве 30 авг, 22:54, Общество Курбатова рассказала о причине ее высылки с Украины 30 авг, 22:34, Политика Лавров в Заливе: может ли Россия стать посредником в катарском кризисе 30 авг, 22:11, Политика Обвиняемый в убийстве блогера в Парке Горького объяснил свое поведение 30 авг, 22:06, Общество Футболист «Арсенала» перейдет в «Ливерпуль» за €43 млн 30 авг, 22:00, Спорт Россия получила кредит от банка БРИКС на искусственный интеллект в судах 30 авг, 21:46, Экономика Полиция задержала наехавшего на людей в центре Москвы водителя грузовика 30 авг, 21:43, Общество Золотые слова: как знание иностранного языка влияет на уровень доходов 30 авг, 21:39, Деньги Белорусская компания отвергла обвинения в поставках санкционки в Россию 30 авг, 21:30, Общество Билл Гейтс второй раз за два дня потерял первое место в рейтинге Forbes 30 авг, 21:26, Бизнес В Краснодаре задержали третьего подозреваемого в нападении на полицейских 30 авг, 21:26, Общество «Без боя не сдамся»: что известно о задержании экс-сенатора Джабраилова 30 авг, 21:12, Общество В центре Москвы грузовик наехал на людей 30 авг, 21:10, Общество Украина выдворила из страны журналистку «Первого канала» 30 авг, 20:57, Политика Самый читаемый российский Telegram-канал «Бывшая» продали за 1,2 млн руб. 30 авг, 20:56, Бизнес О трудовых правах должны знать все: работа – это не только обязанности 30 авг, 20:48, Партнерский материал
ОБСЕ обратилось в МИД Украины из-за высылки российской журналистки
Украинский кризис, 00:53
0
ОБСЕ обратилось в МИД Украины из-за высылки российской журналистки

Практика высылки иностранных журналистов с Украины является тревожащим фактом и должна быть прекращена. Об этом говорится в письме представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира к главе МИД Украины Павлу Климкину, выдержки из которого опубликованы на сайте организации.

В заявлении ОБСЕ отмечается факт высылки Киевом журналистки «Первого канала» Анны Курбатовой, которой, как стало известно накануне, будет запрещен повторный въезд на Украину. «Высылка журналистов или запрет их въезда на Украину это тревожащие и излишние меры, в особенности потому что эти действия непрозрачны и не могут быть оспорены», — говорится в письме представителя ОБСЕ к Климкину.

Дезир напомнил главе украинского внешнеполитического ведомства, что члены ОБСЕ « взяли на себя обязательство улучшать условия, при которых журналисты из одного государства-участника работают на территории других членов организации».

В заявлении также отмечается, что инцидент с Курбатовой не стал первым в череде подобных случаев. Так в ОБСЕ напомнили о высылке с Украины журналистки ВГТРК Тамары Нерсесьян 14 августа. После высылки Нерсесьян был на три года запрещен въезд в страну. Подобные меры применялись не только к российским журналистам —​ так, 25 августа СБУ отказала в регистрации двум испанским журналистам Антонио Памплеге и Мануэлю Анхель Састру, также запретив им въезжать в страну в течение трех лет.​ «Я призываю украинские власти воздерживаться от наложения ненужных ограничений на работу иностранных журналистов, которые ограничивают свободный поток информации и нарушают обязательства членов ОБСЕ в отношении свободы СМИ», —​ заявил в связи с этим Дезир.

Российская журналистка Анна Курбатова была похищена сотрудниками СБУ в Киеве 30 августа. Ее посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Позднее СБУ объяснило действия своих сотрудников принудительной высылкой журналистки с Украины. «Так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину», — заявили в СБУ. Как позднее заявила сама журнгалистка, причиной ее высылки стало то, что она в одном из сюжетов назвала конфликт в Донбассе «гражданской войной». 

Теги: Украина , ОБСЕ , журналисты , высылка
Главное
Россия получила кредит от банка БРИКС на искусственный интеллект в судах Экономика
Материалы по теме
Украина выдворила из страны журналистку «Первого канала» Политика
СБУ запретит въезд на Украину задержанной журналистке «Первого канала» Политика
МИД назвал провокацией депортацию журналистки «Первого канала» с Украины Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку