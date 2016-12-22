ТАСС узнал о заявлении Минкультуры о хищении средств «Седьмой студии»

Министерство культуры России может быть признано потерпевшим по уголовному делу о хищениях в продюсерской компании «Седьмая студия», главным фигурантом которого сейчас является режиссер Кирилл Серебренников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, в уголовном деле есть заявление Министерства культуры по факту хищения руководством «Седьмой студии» 68 млн руб., выделенных из федерального бюджета на реализацию проекта Кирилла Серебренникова, однако «изначально дело было возбуждено не по заявлению ведомства».

​«Таким образом, Министерство культуры может быть признано по данному уголовному делу потерпевшей стороной, у которой были похищены средства и которой их надо вернуть», — сказал собеседник агентства.

Другой источник агентства пояснил, что в 2011–2014 годах, когда на проект «Платформа» было выделено более 200 млн руб., Минкультуры не проводило никаких проверок расходования бюджетных средств.

«Претензий со стороны Министерства культуры к Серебренникову при реализации проекта «Платформа» в тот период не было. И быть не могло, так как никаких министерских проверок не проводилось», — пояснил собеседник агентства.

Собеседник агентства предполагает, что хищения могли быть обнаружены в ходе налоговых проверок и на основании оперативно-разыскных мероприятий по делу о мошенничестве (по ч. 4 ст. 159 УК РФ), возбужденному в 2015 году. По его словам, сначала в деле фигурировали два эпизода хищения денежных средств на общую сумму более 1,2 млн руб., а серия обысков в «Гоголь-центре», квартире Серебренникова и по другим адресам в мае 2017 года была проведена именно в связи с этим.

Сам Серебренников был в первый раз задержан на следующий день после обысков, однако обвинений тогда ему не предъявили и отпустили. Однако после того, как экс-бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева и бывший гендиректор продюсерской компании Юрий Итин дали своим показания по этому делу, Серебренникову предъявили обвинение в организации хищения 68 млн руб. Басманный суд отправил режиссера под домашний арест до 19 октября по просьбе следствия.

В деле есть еще одна фигурантка, объявленная в розыск, — продюсер Екатерина Воронова: по ее распоряжению сотрудники «Седьмой студии» пытались уничтожить документацию и черную кассу компании, добавил сотрудник СКР.