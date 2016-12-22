В АТОР увидели безразличие китайцев к революции и любовь к янтарю

Число туристов из Китая в Россию выросло примерно на 20% по итогам лета по сравнению с прошлым годом. Их теперь привлекают не памятники коммунизма, а янтарь, рассказала журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, передает «Интерфакс».

«Годовщина революции вообще не играет никакой роли, потому что самый главный магнит для китайских туристов — это, конечно, янтарь, и с революцией он никак не связан», — сказала она. «Мы не видим никакой связи роста спроса с «красным маршрутом», который предлагается в некоторых регионах», — отметила Ломидзе.

Складывается ощущение, что китайцам «коммунистическая тема поднадоела у себя на родине», в связи с чем они хотят «переключиться на немного другую реальность», считает исполнительный директор АТОР. Она выразила мнение, что китайские туристы приезжают в Россию за этой «другой реальностью».

Китайские туристы в среднем тратят в России около $530 в день. Они предпочитают покупать ювелирные изделия, часы, одежду и другие вещи. В первом полугодии 2017 года туристический поток из Китая в Россию по безвизовому каналу вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщал Ростуризм. В отдельных регионах число туристов из КНР увеличилось сразу на 300%.

В конце апреля компания Alibaba Group заявила о решении запустить в России свой платежный сервис — Alipay — в связи с увеличением количества китайских туристов, которые привыкли использовать за пределами КНР привычные для них сервисы. Первым партнером Alipay в России станет Модульбанк, отмечали в разговоре с РБК представители банка и «Alibaba Россия». По их словам, первыми ретейлерами, которые начнут прием Alipay, станут продавцы популярных среди туристов из КНР товаров — сети по продаже янтаря «Янтарь России», а также сувениров, российских и советских часов, которые расположены в центре столицы.

В апреле АТОР отмечала, что представители китайского турбизнеса выявили значительный рост спроса на Россию у туристов из Китая. Эти путешественники, в особенности старшее поколение, «испытывают ностальгический интерес к исторической России», приводятся в сообщении слова генуправляющего туристической компании Beijing Global Travel Ltd Цзэн Цинаня.

Он отметил, что спрос на туры в России, которые предлагает компания, существенно вырос после запуска новых маршрутов в 2014 году, включающих посещение мест, связанных с историей бывшего СССР («Красного маршрута»). По его прогнозам, в 2017 году, когда отмечается 100 лет Октябрьской революции, будет еще больше туристов.