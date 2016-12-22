Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,02 58,49 EUR Нал. 70,61 69,96 USD Бирж. 58,70 -0,13 EUR Бирж. 70,15 -0,28 USD ЦБ. 58,53 -0,01 EUR ЦБ. 70,43 +0,59 EUR/USD 1,20 -0,00 ММВБ 2001,67 +0,63% РТС 1074,25 +0,62% Brent 51,90 -0,10% DJIA 21865,37 +0,26% Nasdaq 6301,89 +0,30% FTSE 7370,42 +0,45%
ВЦИОМ узнал о сокращении расходов на сборы ребенка в школу на 14%
Лента новостей
Минюст США заподозрил менеджеров Uber в даче взяток 10:38, Технологии и медиа Малофеев ответил «не дождутся!» на слухи о закрытии телеканала «Царьград» 10:27, Технологии и медиа В Таиланде госпитализировали россиянку с огнестрельными ранениями 10:12, Общество Военным в эшелонах впервые подадут горячее питание 10:04, Политика Как отреагировали японцы на запуск ракеты Северной Кореи 10:01, Общество «Росатом» проверит репутацию партнеров по строительству АЭС в Турции 10:00, Бизнес Уоррен Баффет стал крупнейшим акционером Bank of America 09:59, Бизнес «Массандра» оценила ущерб для виноградников от стихии в Крыму 09:55, Бизнес Сын Трампа согласился выступить в сенате по «российскому делу» 09:51, Политика «МегаФон» списал инвестиции в «Евросеть» на 15,9 млрд руб. 09:46, Технологии и медиа Девелопер из США отказался строить Sky Mall в Москве 09:25, Бизнес VEON договорилась о продаже 13 тыс. вышек в Пакистане за $940 млн 09:21, Бизнес Проверьте ваше везение, предпринимательское чутьё и деловую хватку 09:08, РБК и Билайн Зачем ФСБ подключилась к делу Серебренникова. Главное 09:00, Политика Минэкономразвития разработало предвыборный план роста эффективности труда 08:38, Экономика Путин назвал защиту природы Севера ключевым приоритетом России 08:38, Общество В Краснодаре задержали еще одного подозреваемого в обстреле полицейских 08:07, Общество Русский дополненной реальности: как выпускник МАИ стал визионером Google 08:03, Технологии и медиа Кадровые сокращения: как увольняют сотрудников американского посольства 08:02, Политика Интернет-магазины стали чаще продавать еду по акции 08:01, Бизнес «Аэрофлот» пригрозил правительству сократить закупки самолетов 07:56, Политика Министерства начали разработку новой схемы субсидирования туроператоров 07:45, Финансы Минпромторг объединит производителей наркотических лекарств 07:00, Общество Uber назначил нового главу компании 06:43, Бизнес МИД Украины выразил Болгарии ноту протеста из-за показа в эфире флага ДНР 05:55, Политика СМИ узнали о планах «крупнейшей реформы» в авиастроительной отрасли 05:47, Политика СМИ сообщили об увеличении числа жертв урагана «Харви» до тридцати 05:05, Общество Совбез ООН назвал угрозой всему миру последний запуск КНДР 04:14, Политика
ВЦИОМ узнал о сокращении расходов на сборы ребенка в школу на 14%
Общество, 10:51
0
ВЦИОМ узнал о сокращении расходов на сборы ребенка в школу на 14%

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) перед 1 сентября провел исследование, посвященное тратам родителей на сборы детей в школу. Согласно сообщению ВЦИОМа, полученному РБК, собрать одного ребенка в школу в 2017 году обойдется в среднем в 12,7 тыс. руб., что на 14% меньше, чем в 2016 году (тогда это стоило 14,8 тыс. руб.).

В 2015 году сумма была еще выше — 20 тыс. руб. Тогда она стала максимальной за все время опросов с 2005 года.

Согласно исследованию, родители стали больше экономить на взносах. Если в 2016 году они в среднем отдавали 1,2 тыс. руб. за одного ребенка, то в 2017 готовы отдать 649 руб. Сумма инициативных спонсорских взносов достигла исторического минимума, снизившись с 716 руб. (2016 год) до 310 руб. в текущем году.

Вычесть и умножить: сколько стоит подготовить первоклассника к школе
Общество

Больше всего денег на сборы ребенка в школу готовы потратить жители средних городов — 14,1 тыс. руб.

Согласно опросу, снижение расходов произошло по всем статьям, кроме одежды и обуви. Наиболее затратными статьями расходов традиционно стали: школьная форма и сменка — 6,4 тыс. руб., рюкзак — 1,7 тыс. руб., письменные принадлежности — 1,7 тыс. руб. Учебники должны обойтись родителям школьников в 1,1, тыс. руб. против 1,9 тыс. руб. годом ранее.

Траты на цветы и подарки учителям к 1 сентября в среднем обойдутся родителям в 589 руб. (год назад — 920 руб.).

Накануне сервис «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет» также провели исследование о расходах жителей России перед новым учебным годом. Так, в августе одежду и обувь для школьников заказали в интернет-магазинах в 2,5 раза больше людей, чем в 2016 году. Заказов на канцелярские товары поступило в шесть раз больше, в восемь раз увеличилось число заказов на электронику.

В компании считают, что в целом средний чек на большинство школьных товаров на «Яндекс.Маркет» либо стал меньше, либо остался таким же, как и год назад.

Теги: ВЦИОМ , расходы , Школа , подготовка к школе
Главное
«Росатом» проверит репутацию партнеров по строительству АЭС в Турции Бизнес
Материалы по теме
«Яндекс» рассказал о расходах россиян перед учебным годом Общество
Школа в Москве решила перенести линейку с 1 сентября из-за Курбан-байрама Общество
«Коммерсантъ» узнал об открытом уроке Путина для школьников 1 сентября Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку