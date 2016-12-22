ВЦИОМ узнал о сокращении расходов на сборы ребенка в школу на 14%

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) перед 1 сентября провел исследование, посвященное тратам родителей на сборы детей в школу. Согласно сообщению ВЦИОМа, полученному РБК, собрать одного ребенка в школу в 2017 году обойдется в среднем в 12,7 тыс. руб., что на 14% меньше, чем в 2016 году (тогда это стоило 14,8 тыс. руб.).

В 2015 году сумма была еще выше — 20 тыс. руб. Тогда она стала максимальной за все время опросов с 2005 года.

Согласно исследованию, родители стали больше экономить на взносах. Если в 2016 году они в среднем отдавали 1,2 тыс. руб. за одного ребенка, то в 2017 готовы отдать 649 руб. Сумма инициативных спонсорских взносов достигла исторического минимума, снизившись с 716 руб. (2016 год) до 310 руб. в текущем году.

Больше всего денег на сборы ребенка в школу готовы потратить жители средних городов — 14,1 тыс. руб.

Согласно опросу, снижение расходов произошло по всем статьям, кроме одежды и обуви. Наиболее затратными статьями расходов традиционно стали: школьная форма и сменка — 6,4 тыс. руб., рюкзак — 1,7 тыс. руб., письменные принадлежности — 1,7 тыс. руб. Учебники должны обойтись родителям школьников в 1,1, тыс. руб. против 1,9 тыс. руб. годом ранее.

Траты на цветы и подарки учителям к 1 сентября в среднем обойдутся родителям в 589 руб. (год назад — 920 руб.).

Накануне сервис «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет» также провели исследование о расходах жителей России перед новым учебным годом. Так, в августе одежду и обувь для школьников заказали в интернет-магазинах в 2,5 раза больше людей, чем в 2016 году. Заказов на канцелярские товары поступило в шесть раз больше, в восемь раз увеличилось число заказов на электронику.

В компании считают, что в целом средний чек на большинство школьных товаров на «Яндекс.Маркет» либо стал меньше, либо остался таким же, как и год назад.