Сын Трампа согласился выступить в сенате по «российскому делу»

Сын президента США Дональд Трамп-младший согласился выступить в сенате конгресса США в рамках расследования дела о связях с Россией. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря председателя юридического комитета.

По его словам, слушание состоится в закрытом режиме. Комитет и Трамп-младший договорились о дате проведения слушания, однако она пока не называется. CNN напомнил, что ​председатель юридического комитета сената Чак Грассли в разговоре с телеканалом ранее заявлял, что слушания пройдут не позднее сентября.

О том, что Дональд Трамп-младший собирался выступить в сенате в рамках слушаний по «российскому делу», сообщал Reuters 20 июля. Агентство отмечало, что, помимо сына американского президента, в сенате также заслушают зятя и советника главы государства Джареда Кушнера и главу его предвыборной кампании Пола Манафорта. Слушания тогда планировались на 26 июля. Reuters отмечал, что Трампа-младшего спросят о его встрече с российским юристом Натальей Весельницкой.



​​Встреча сына президента США с Весельницкой состоялась в ходе президентской кампании 2016 года в Соединенных Штатах, сообщала газета The New York Times. Позднее он обнародовал свою переписку с посредником в организации встречи. Трамп-младший рассказал, что поводом для контакта с Весельницкой было предложение российского бизнесмена и певца Эмина Агаларова, который сказал, что представит данные, связанные с противником Трампа на выборах, демократом Хиллари Клинтон. В опубликованнной переписке указывалось, что данные исходили от «генпрокурора России».

Трамп-младший в разговоре с Fox News заявил, что встреча с российским адвокатом оказалась «пустой тратой времени». Он подчеркнул, что во время встречи речь шла о запрете усыновления детей в России американцами, принятом в ответ на «закон Магнитского». В Белом доме тему беседы подтвердили.