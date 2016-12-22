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Девелопер из США отказался строить Sky Mall в Москве
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Девелопер из США отказался строить Sky Mall в Москве
Бизнес, 09:25
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Девелопер из США отказался строить Sky Mall в Москве

Американский фонд Hines, инвестирующий в том числе в российскую недвижимость, отказался от строительства торгового центра Sky Mall на Киевском шоссе в Новой Москве. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на трех консультантов, работавших с проектом, и источник, близкий к одному из его участников.

По словам собеседников газеты, разрешение на возведение центра было получено еще в 2016 году, но его строительство было отложено на «неопределенный срок». Такое решение связано с высокой конкуренцией в районе Киевского шоссе и опасениями инвестора, что новый центр не удастся полностью заполнить арендаторами, отмечают источники «Ведомостей».

Изначально, в 2008 году, фонды Hines Russia & Poland Fund, Aton Real Estate Partners и девелопер ГК «Эспро» заявили о планах построить центр площадью 300 000 кв.м. стоимостью $500 млн. Затем и концепция, и площадь проекта изменились: предполагалось, что на территории нового комплекса (130 000 кв.м.) появится аутлет площадью 30 000 кв.м., строительный магазин DIY (15 000 кв. м), спортивный центр (20 000 кв. м), а также кинотеатр и детский образовательный центр.

Гендиректор ГК «Эспро» Иван Потехин, представители Hines и Cushman & Wakefield отказались от комментариев «Ведомостям».

В апреле стало известно о намерении инвестиционно-девелоперской компании Hines построить жилой комплекс на 550 тыс. кв. м. на северо-западе Москвы возле «Метрополиса». Как сообщали собеседники РБК, это единственный на российском рынке жилья крупный проект с участием американских девелоперов, объем инвестиций в проект составит около 39–43 млрд руб.

Теги: торговый центр , Hines , Строительство
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