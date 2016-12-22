Появилось видео прохода первого судна под аркой Крымского моста

Опубликовано видео первого прохода судна под железнодорожной аркой Крымского моста. Видео размещено на YouTube-канале проекта «Крымский мост».
Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе инфоцентра проекта «Крымский мост», под аркой прошел сухогруз «Святитель Алексий», следовавший из Азовского моря в Черное. Проходя под аркой, капитан сухогруза дал приветственный сигнал.
Агентству также рассказали, что следом за «Святителем Алексием» из Азовского моря пройдет караван, состоящий из 50 судов.
По информации сайта проекта «Крымский мост», 29 августа завершился подъем железнодорожной арки Крымского моста на фарватерные опоры. Арка весом 6 тыс. т поднята на высоту 35 метров. Конструкция была поднята мощными домкратами на 700 тросах, закрепленных на опорах. В установке принимали участие 16 грузоподъемных устройств, мощностью 650 т каждое. В работе были задействованы 30 специалистов — инженеров, геодезистов, стропильщиков и специалистов по качеству.
Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе проекта «Крымский мост», железнодорожная арка уже закреплена на фарватерных опорах.
Во вторник, 29 августа, было опубликовано видео подъема железнодорожной арки Крымского моста. Операция началась в понедельник, 28 августа. Конструкция представляет собой пролетное строение со сквозными главными фермами и аркой. Высота пролета составляет 45 м, а длина — 227 м. Ширина подмостового габарита составляет 185 м, а высота — 35 м. Благодаря этому суда смогут беспрепятственно проходить через Керчь-Еникальский канал. Плавучие опоры, с помощью которых проводились транспортировка и установка железнодорожной арки, уже причалили к керченскому берегу пролива. Как говорится в сообщении на сайте проекта «Крымский мост», после окончания работ по закреплению железнодорожной арки будет начата операция по транспортировке и установке фарватерной арки автомобильной части Крымского моста.