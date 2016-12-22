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Появилось видео прохода первого судна под аркой Крымского моста
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Появилось видео прохода первого судна под аркой Крымского моста
Общество, 20:10
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Появилось видео прохода первого судна под аркой Крымского моста

Опубликовано видео первого прохода судна под железнодорожной аркой Крымского моста. Видео размещено на YouTube-канале проекта «Крымский мост».

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе инфоцентра проекта «Крымский мост», под аркой прошел сухогруз «Святитель Алексий», следовавший из Азовского моря в Черное. Проходя под аркой, капитан сухогруза дал приветственный сигнал.

Агентству также рассказали, что следом за «Святителем Алексием» из Азовского моря пройдет караван, состоящий из 50 судов.

Крымский мост / Youtube

По информации сайта проекта «Крымский мост», 29 августа завершился подъем железнодорожной арки Крымского моста на фарватерные опоры. Арка весом 6 тыс. т поднята на высоту 35 метров. Конструкция была поднята мощными домкратами на 700 тросах, закрепленных на опорах. В установке принимали участие 16 грузоподъемных устройств, мощностью 650 т каждое. В работе были задействованы 30 специалистов — инженеров, геодезистов, стропильщиков и специалистов по качеству.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе проекта «Крымский мост», железнодорожная арка уже закреплена на фарватерных опорах.

Во вторник, 29 августа, было опубликовано видео подъема железнодорожной арки Крымского моста. Операция началась в понедельник, 28 августа. Конструкция представляет собой пролетное строение со сквозными главными фермами и аркой. Высота пролета составляет 45 м, а длина — 227 м. Ширина подмостового габарита составляет 185 м, а высота — 35 м. Благодаря этому суда смогут беспрепятственно проходить через Керчь-Еникальский канал. Плавучие опоры, с помощью которых проводились транспортировка и установка железнодорожной арки, уже причалили к керченскому берегу пролива. Как говорится в сообщении на сайте проекта «Крымский мост», после окончания работ по закреплению железнодорожной арки будет начата операция по транспортировке и установке фарватерной арки автомобильной части Крымского моста.​

Теги: Крымский мост , арка , проход судна
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