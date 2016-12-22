Роскомнадзор объяснил порядок исполнения запрета на анонимайзеры и VPN

Роскомнадзор опубликовал проект приказа о контроле исполнения закона о запрете анонимайзеров и VPN. Сервисы, не перекрывшие доступ к запрещенным сайтам, будут блокировать в течение трех дней. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

​За один день сотрудники ведомства проверят подключение VPN-сервиса к запрещенным ресурсам. Если доступ сохраняется, то сотрудник надзорного ведомства сообщает об этом руководителю или его заму. После этого руководитель Роскомнадзора решает, блокировать сайт или нет.

Для проверки анонимайзеров на доступ к запрещенным ресурсам эти ресурсы должны подключаться к специальной системе Роскомнадзора. Анонимайзеры должны предоставлять информацию о своем владельце, адрес в интернете для доступа к системе, логины и пароли доступа к сервису.

Глава «Роскомсвободы» Артем Козлюк пояснил «Ведомостям», что двух дней на принятие решения о блокировке сайта будет мало, особенно если представители Роскомнадзора не будут общаться с руководителями блокируемого сервиса. Приказ коснется только сайтов, которые подключились к системе мониторинга надзорного ведомства. На подключение отводится более 30 рабочих дней.

Предложенные в законе и приказе описания сервисов, подлежащих блокировке, слишком общие, критерии непонятны, отметила в беседе с «Ведомостями» директор стратегических проектов Института исследований интернета Ирина Левова. По ее словам, доступ к анонимайзерам могут предоставить сервисы VPN (одна из базовых технологий в Сети). Под блокировку также могут попасть сайты, на которых программисты обсуждают выбор VPN-сервиса «для иных нужд», а не для обхода блокировок. Минусом приказа Левова также назвала невозможность обжаловать блокировку сервиса.

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете анонимайзеров, VPN-технологий и сервисов, которые позволяют получить доступ к заблокированным в России сайтам, 30 июля. По закону операторы поисковых систем должны блокировать ссылки на инфоресурсы, которые входят в список Роскомнадзора. Документ разрешает надзорному ведомству закрывать сайты с информацией о способах обхода блокировок. Также создан официальный реестр онлайн-ресурсов, к которым в России ограничили доступ.