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Опубликовано видео подъема железнодорожной арки на опоры Крымского моста
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Опубликовано видео подъема железнодорожной арки на опоры Крымского моста
Общество, 10:25
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Опубликовано видео подъема железнодорожной арки на опоры Крымского моста

Опубликовано видео подъема железнодорожной арки Крымского моста на фарватерные опоры в Керченском проливе. Видео размещено на сайте «Крымский мост».

На кадрах видно, как арку поднимают с помощью грузоподъемного оборудования.

В сообщении на сайте отмечается, что железнодорожный арочный пролет Крымского моста подняли на высоту 35 м от уровня моря. Арку, вес которой составляет свыше 6 тыс. т, поднимали на 700 тросах мощными домкратами в течение 12 часов, говорится в сообщении.

Подъем арки контролировали 30 инженеров, стропальщиков, геодезистов и специалистов по качеству. «В течение наступивших суток конструкция будет оснащена ветровыми связями — это устройства, которые закрепляют арку», — приводятся в сообщении слова замдиректора по производству «Мостоотряда-1» Михаила Пиксаева.

Плавучие опоры, с помощью которых отбуксировали арку, переоборудуют и перепроверят. После этого перевезут и смонтируют автодорожное арочное пролетное строение, говорится на сайте «Крымского моста». В ближайший месяц ее опустят на специальные опорные части.

Арку начали поднимать на фарватерные опоры в понедельник, 28 августа. Это первый этап морской операции по транспортировке и монтажу арок Крымского моста. Конструкция представляет собой пролетное строение со сквозными главными фермами и аркой. Высота пролета составляет 45 м, а длина — 227 м. Ширина подмостового габарита составляет 185 м, а высота — 35 м. Благодаря этому суда смогут беспрепятственно проходить через Керчь-Еникальский канал.

Теги: видео , Крымский мост , арка
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