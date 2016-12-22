В Таджикистане погибли 10 человек после падения микроавтобуса в реку
Общество, 28 авг, 22:52
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В Таджикистане погибли 10 человек после падения микроавтобуса в реку
В результате падения микроавтобуса Starex в реку на 20 км трассы Рошткала — Хорог на востоке Таджикистана погибли десять человек. Об этом сообщает «Радио Озоди» (служба «Радио Свобода» в Таджикистане).
В дежурной части штаба КЧС по Горно-бадахшанской автономной области Таджикистана радиослужбе сообщили, что авария произошла 28 августа в 7:30 по местному времени (09:30 мск). По предварительным данным, водитель не справился с управлением, после чего микроавтобус упал в реку. По словам представителя КЧС, в микроавтобусе находились 13 человек, в том числе четверо детей. Десять пассажиров и все дети погибли, водитель микроавтобуса и еще трое взрослых выжили. Их госпитализировали в город Хорог.В конце июня экс-заместитель министра водного хозяйства и сват президента Таджикистана, 70-летний Камол Нуралиев скончался в результате ДТП в Дангаринском районе республики. По информации источников «Радио Озоди», инцидент произошел на трассе между городами Нурек и Дангара.