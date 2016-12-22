«Соллерс» в первом полугодии увеличил прибыль почти в 17 раз

Группа «Соллерс» за первое полугодие увеличила чистую прибыль с 34 млн до 575 млн руб. по МСФО, следует из отчета компании.
Выручка от продажи за этот же период выросла до 16,01 млрд руб., что на 19,3% выше показателей аналогичного периода прошлого года.
Первый заместитель генерального директора группы Николай Соболев отметил, что рост финансовых результатов по итогам первого полугодия обеспечили увеличение экспорта УАЗ, запуск обновленной модели «Патриот» и меры по оптимизации затрат. Его слова приводятся в сообщении компании.
Продажи УАЗ на зарубежных рынках по итогам шести месяцев 2017 года выросли более чем в два раза и достигли 1911 шт. По словам Соболева, рост экспорта обусловлен восстановлением продаж на рынках стран СНГ и ближнего зарубежья.
Группа «Соллерс» объединяет «Ульяновский автомобильный завод», «Заволжский моторный завод», «Соллерс-Елабуга», «Соллерс — Набережные Челны», «Соллерс — Дальний Восток», «Соллерс-ИСУЗУ».