В Дагестане усомнились в причастности ИГ к убийству полицейских на АЗС

Секретарь Совета безопасности Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил, что напавшие на полицейских в Каспийске «с большей долей вероятности» к террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) «отношения не имеют». Об этом секретарь Совбеза республики заявил РБК.

«Заявления людей (о том, что напавшие были из ИГ. — РБК), которые хотят дестабилизировать ситуацию в республике, не соответствуют действительности. Все те люди, которые оттуда [из ИГ], пытаются вернуться в республику, находятся под строгим контролем МВД и ФСБ. И эта ситуация отслеживается», — подчеркнул Абдулмуслимов.

По его словам, вернувшиеся уже привлечены к уголовной ответственности. «Уничтожение бандподполья практически завершено, остались только его осколки», — добавил секретарь Совбеза республики.

Видео: YouTube / Dag.Life

Неизвестные напали на полицейских в дагестанском курортном городе Каспийске, убив одного из них, 28 августа. Инцидент произошел на автозаправочной станции. Применив табельное оружие, полицейские ликвидировали двоих нападавших, их личности устанавливаются. Позднее террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение.