Кабмин выделил почти 80 млн руб. пострадавшим от пожара в Ростове-на-Дону

Правительство России выделило почти 80 млн руб. на компенсации пострадавшим при пожаре в Ростове-на-Дону, сообщается на сайте кабмина.

«Подписанным распоряжением правительству Ростовской области в оперативном порядке выделены бюджетные ассигнования из резервного фонда правительства России по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в размере 79,125 млн руб.», — говорится в документе.

В сообщении также отмечается, что в результате крупного пожара, который произошел в Ростове-на-Дону 21 августа, погиб один человек, сгорели жилые дома, а также полностью утрачено имущество 692 граждан. Полностью текст распоряжения будет опубликован позднее.

Пожар в частном секторе Ростова-на-Дону произошел 21 августа, общая площадь возгорания составила около 10 тыс. кв. м. Огонь тушили более суток 2 тыс. пожарных и 231 единица техники, в том числе семь вертолетов МЧС, Росгвардии и Минобороны. Позднее МЧС сообщило, что пожар начался после поджога свалки одним из частных домовладельцев на территории своего участка. Всего огнем было повреждено 120 строений.

В результате пожара погиб один человек, за медицинской помощью обратились 58 человек, девять из которых доставили в больницу. В региональном Минздраве пострадавшими от огня признали 602 человека.

В отношении ростовских чиновников из коммунальных служб было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК (халатность) в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по обеспечению пожарной безопасности и ликвидации последствий пожаров.

Местные власти пообещали выплатить родственникам погибшего при пожаре мужчины 1,5 млн руб. компенсации.