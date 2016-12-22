НАК сообщил о гибели силовика во время спецоперации в Хасавюрте

На окраине города Хасавюрта в Дагестане началась спецоперация по нейтрализации вооруженных боевиков, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета, поступившем в распоряжение РБК. В перестрелке один из силовиков был убит.

Информацию о том, что боевики скрываются в частном доме, получила ФСБ. После этого региональное управление спецслужбы приняло решение о начале спецоперации. Дом, в котором засели боевики, окружен, жители близлежащих зданий эвакуированы. Спецоперация на настоящий момент находится в активной фазе.

«На предложение сложить оружие и сдаться властям преступники открыли беспорядочную стрельбу, в результате чего двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения, один из них — ранение, несовместимое с жизнью», — сообщили в НАК.

Как отметили в комитете, по предварительным данным, боевики входят в состав так называемой «хасавюртовской банды». Силовики подозревают их в причастности к совершению преступлений террористической направленности.

Утром в понедельник, 28 августа, неизвестные, вооруженные ножами, напали на патруль полиции в городе Каспийске в Дагестане. В результате один полицейский погиб, еще один получил ранение. Нападавшие были застрелены.