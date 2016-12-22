СМИ узнали об иске на 10 млн руб. по делу о ДТП с «пьяным» мальчиком

Родители шестилетнего мальчика, погибшего 23 апреля в ДТП в подмосковной Балашихе, заявили к обвиняемой по этому делу Ольге Алисовой иск на 10 млн руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника, гражданский иск к Алисовой был заявлен семьей Шимко в качестве компенсации морального вреда. Адвокат Шимко Виктория Данильченко отказалась ответить на вопрос РБК об иске потерпевшей стороны, предложив обратиться за комментарием после заседания суда.

Авария 23 апреля произошла в Железнодорожном (часть города Балашихи). Автомобиль Hyundai, за рулем которого находилась Ольга Алисова, наехал на шестилетнего мальчика, который скончался от полученных травм. Дело получило общественный резонанс, после того как при первичной экспертизе в крови мальчика было обнаружено содержание алкоголя в 2,7 промилле. После этого дело против Алисовой было закрыто. Родители погибшего мальчика подали жалобу на это решение и потребовали провести повторную экспертизу. По факту первого заключения экспертов Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Потерпевшим по делу признали отца мальчика.

Позднее отец ребенка заявил, что уголовное дело о смерти ребенка не возбуждалось около месяца, а часть доказательств вины Алисовой, в том числе и записи с камер, оказались уничтожены. В конце июля дело о ДТП передали в суд. Алисова была помещена под арест, несмотря на просьбы изменить ей меру содержания на подписку о невыезде.