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Строители доставили железнодорожную арку Крымского моста к фарватеру
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Строители доставили железнодорожную арку Крымского моста к фарватеру
Экономика, 09:54
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Строители доставили железнодорожную арку Крымского моста к фарватеру

Строители доставили железнодорожную арку Крымского моста к фарватерному участку, об этом говорится в сообщении издания «Керчьинфо».

Теперь специалистам предстоит поднять арку, заведенную в створ моста, и установить ее на фарватерные опоры.

«Строители готовятся к очередному важному этапу операции: подъему на проектную высоту в 35 метров», — говорится в сообщении информационного центра.

Предполагаемая средняя скорость подъема арочного пролета — 5 метров в час, в операции по подъему и монтажу арки примут участие инженеры, стропальщики, сварщики, геодезисты, специалисты контроля качества — всего около 30 человек в одну смену.

В воскресенье, 27 августа, сообщалось о начале операции по установке арочной части Крымского моста весом более 6 тыс. т. По предварительным данным, операция должна занять около трех дней.

Из-за транспортировки арки 9 августа на 72 часа было приостановлено движение судов по Керченскому проливу.

Такая мера заставила Украину заявить протест. Как говорилось в документе МИД Украины, из-за «запрета судоходства через Керченский пролив ​в течение августа и сентября 2017 года» строительство моста через пролив является незаконным в соответствии с международным правом. «Киев это связал с тем, что Украина не предоставляла согласие на такое строительство», — отметил МИД Украины.

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В начале июля МИД Украины оценил убытки от простоя портов в Мариуполе и Бердянске из-за возведения моста в 500 млн грн (около $20 млн).

Строительство Крымского моста через Керченский пролив началось в феврале 2016 года. Согласно проекту, конструкция должна соединить Крым и Краснодарский край. Длина моста составит 19 км, работами по строительству занимается «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга. Всего на реализацию проекта планируется потратить 228,3 млрд руб. Автомобильное движение по мосту должно открыться в декабре 2018 года.


 

Теги: Крымский мост , железнодорожная арка
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