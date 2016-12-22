РСТ сообщил о нахождении главы обанкротившейся Ted Travel за рубежом

Владелец и президент туроператрора Ted Travel Четин Бозаджы Джафер находится за границей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой со слова пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

По словам Тюриной, Джафер является главой Ted Trav, хотя формально в ней не числится. Она посчитала преждевременным говорить о том, что компания «появилась на российском рынке, чтобы собрать деньги и исчезнуть». «Но то, что ее президент Четин Бозаджы в столь трудные для туроператора дни находится за пределами России и вообще не выходит на связь, говорит о многом», — заметила Тюрина.

Тюрина также рассказала, что в начале 2000- годов Четин Джафер руководил компанией Gotur, позднее он возглавил Bentour и «влился» с этой компанией в «Анекс Tур», где занял пост директора по развитию и продукту на новых направлениях. После этого,в 2012 году он перешел в в TUI Russia на должность директора по ценообразованию и продукту.

О том, что туроператор Ted Travel приостановил работу стало известно 24 августа. В компании объяснили это решение низким спросом на фоне «объявленной сложной эпидемиологической обстановки» в Турции. Как сообщил союз туриндустрии, из-за приостановки работы Ted Travel в Турцию не смогут вылететь порядка 7,5 тыс. туристов, которые уже оплатили свои путевки.

Сложности возникли и у уже отдыхающих клиентов компании. Ростуризм пообещал начать вывоз более 750 туристов обанкротившейся компании в Россию 26 августа. Пострадавшие от банкротства туроператора клиенты были размещены в отелях Антальи. 25 августа глава Ростуризма Олег Сафонов обратился в правоохранительные органы с просьбой провести проверку российского туроператора Ted Travel.