Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,13 58,68 EUR Нал. 70,28 69,71 USD Бирж. 58,58 -0,58 EUR Бирж. 69,90 +0,07 USD ЦБ. 59,15 +0,01 EUR ЦБ. 69,70 -0,04 EUR/USD 1,19 +0,00 ММВБ 1979,14 +0,29% РТС 1060,49 +1,00% Brent 52,56 +0,40% DJIA 21813,67 +0,14% Nasdaq 6265,64 -0,09% FTSE 7401,46 -0,08%
РСТ сообщил о нахождении главы обанкротившейся Ted Travel за рубежом
Лента новостей
Один человек погиб при пожаре в доме для престарелых в Красноярске 08:33, Общество Мощности электростанций Дерипаски и «Газпрома» заинтересовали майнеров 08:24, Бизнес СМИ назвали единственный окупившийся в прокате летом российский фильм 08:18, Бизнес РСТ сообщил о нахождении главы обанкротившейся Ted Travel за рубежом 07:57, Общество Структура «Атон капитала» наладила производство камамбера на Кубани 07:18, Бизнес ВМС США нашли тела всех пропавших при столкновении эсминца моряков 06:34, Общество «Коммерсантъ» узнал о предложении главе ВТБ 24 возглавить «ФК Открытие» 06:25, Финансы СМИ рассказали о первой жертве тайфуна «Пакхар» в Китае 06:05, Общество WP узнала о несостоявшемся проекте по постройке Trump Tower в Москве 05:33, Политика В Хабаровске полиция начала проверку «умывания» двух девушек зеленкой 05:02, Общество Номер Elle с интервью жены Макрона побил рекорд продаж за 10 лет 04:24, Общество Uber выбрал нового главу компании 04:19, Бизнес Минздрав назвал оптимальную цену на бутылку водки 03:43, Общество В Архангельске задержали сбившего насмерть женщину с дочерью водителя 03:34, Общество WSJ рассказала о планах Трампа ограничить выдачу виз по обмену 03:06, Политика СМИ опубликовали видеозапись с моментом избиения блогера в Парке Горького 02:36, Общество Индонезия заинтересовалась покупкой российских подлодок 02:23, Политика Москва рассказала о перспективах поставок С-400 в Турцию 01:56, Политика СМИ сообщили о намерении Трампа вернуть полиции «военное» снаряжение 01:50, Общество Назвавший преемника Путина общественник нашел новое место работы 01:17, Политика Трамп посетит пострадавший от урагана «Харви» штат Техас 01:00, Общество В МВД Ставрополья объяснили запрет полицейским посещать бары по выходным 00:26, Общество Прокремлевский фонд предложил смягчить муниципальный фильтр на выборах 00:10, Политика Члены Общественной палаты смогут беспрепятственно проходить в Госдуму 00:00, Политика В Великобритании эвакуировали поселок из-за «химического тумана» 27 авг, 23:59, Общество В Техасе закрыли около 250 дорог из-за тропических ливней 27 авг, 23:27, Общество О трудовых правах должны знать все: работа – это не только обязанности 27 авг, 23:15, Партнерский материал СМИ узнали о причастности сына актера к убийству блогера в Парке Горького 27 авг, 22:50, Общество
РСТ сообщил о нахождении главы обанкротившейся Ted Travel за рубежом
Общество, 07:57
0
РСТ сообщил о нахождении главы обанкротившейся Ted Travel за рубежом

Владелец и президент туроператрора Ted Travel Четин Бозаджы Джафер находится за границей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой со слова пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

По словам Тюриной, Джафер является главой Ted Trav, хотя формально в ней не числится. Она посчитала преждевременным говорить о том, что компания «появилась на российском рынке, чтобы собрать деньги и исчезнуть». «Но то, что ее президент Четин Бозаджы в столь трудные для туроператора дни находится за пределами России и вообще не выходит на связь, говорит о многом», — заметила Тюрина.

Тюрина также рассказала, что в начале 2000- годов Четин Джафер руководил компанией Gotur, позднее он возглавил Bentour и «влился» с этой компанией в «Анекс Tур», где занял пост директора по развитию и продукту на новых направлениях. После этого,в 2012 году он перешел в в TUI Russia на должность директора по ценообразованию и продукту.

О том, что туроператор Ted Travel приостановил работу стало известно 24 августа. В компании объяснили это решение низким спросом на фоне «объявленной сложной эпидемиологической обстановки» в Турции. Как сообщил союз туриндустрии, из-за приостановки работы Ted Travel в Турцию не смогут вылететь порядка 7,5 тыс. туристов, которые уже оплатили свои путевки.

Сложности возникли и у уже отдыхающих клиентов компании. Ростуризм пообещал начать вывоз более 750 туристов обанкротившейся компании в Россию 26 августа. Пострадавшие от банкротства туроператора клиенты были размещены в отелях Антальи. 25 августа глава Ростуризма Олег Сафонов обратился в правоохранительные органы с просьбой провести проверку российского туроператора Ted Travel.

Теги: Турция , туристы , РСТ , Ted Travel
Главное
«Коммерсантъ» узнал о предложении главе ВТБ 24 возглавить «ФК Открытие» Финансы
Материалы по теме
Всех клиентов обанкротившейся Ted Travel разместили в отелях Антальи Общество
В Ростуризме заявили о вывозе туристов Ted Travel из Антальи 26 августа Общество
Глава Ростуризма попросил проверить Ted Travel из-за ее банкротства Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку